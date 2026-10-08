Дио Аустралије у мраку! Велики нестанак струје

Аутор:АТВ редакција
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Велики нестанак струје пореметио је рано јутрос рад државних служби широм сјеверног дијела Аустралије, а погођене су полиција, болнице и школе, саопштиле су службе за хитне интервенције.
Технички прекид мреже утицао је на телефонске комуникације и дигиталне услуге, здравствену заштиту, образовање, судове, саобраћај и друге владине службе широм регије.
Болнице су суочене са кашњењима у приступу подацима о пацијентима, а телефонске линије престале су да раде у бројним школама.
У саопштењу је наглашено да и даље функционише телефонска линија 000 за хитне случајеве опасне по живот или активна кривична дјела која су у току.
Становници су замољени да одгоде позиве који нису ургентни док се везе не обнове и да лично дођу у локалну полицијску станицу ако им је потребна помоћ у случајевима који нису опасни по живот.
Према прелиминарним информацијама, прекид у снабдијевању струјом повезан је са интерном мрежном инфраструктуром, а могућност кибернетичког напада је искључена, преноси Срна
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