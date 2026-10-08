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Затвореник погубљен истим лијеком као и Криста Пајк: Ово су његове задње ријечи

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08.10.2026 08:00

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Црно-бели кадар изблиза приказује медицински шприц на мокрој површини са капљицама воде, наглашавајући прецизност.
Фото: pexels/Evgeniy Alekseyev

Затвореник осуђен на смрт погубљен је смртоносном инјекцијом у сриједу увече у Тексасу, што је прво погубљење у САД од неуспјелог покушаја смрти Кристе Пајк прошле недјеље.

Адвокати Џамала Хауарда затражили су од судије да обустави погубљење због Пајкових неуспјешно примљених инјекција прошле недјеље, према извештају ЦБС Неwс.

Али судови су одбили њихове захтјеве, и он је примио смртоносну дозу пентобарбитала у државном затвору у Хантсвилу. Проглашен је мртвим у 20.03 по локалном времену.

Хауард је осуђен на смрт због убиства службеника у продавници током пљачке коју је починио 2000. године.

Његови адвокати су тврдили да је, пошто је Тексас планирао да убризга Хауарду исти лијек, пентобарбитал, који је коришћен на Кристи, он претио истим ризицима. Такође су тврдили да је снабдевање леком у Тексасу смањено, као што су и Пајкови адвокати слично тврдили.

Суд је два пута одбио њихове жалбе, а Врховни суд САД је такође одбио жалбу касно у сриједу.

"Тексас не би требало да буде жељан да крене стопама Тенесија, одлагање би то спријечило", тврдили су Хауардови адвокати, известио је ЦБС.

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Хауардови адвокати су такође затражили од гувернера Тексаса Грега Абота, републиканца, да одложи погубљење за 30 дана како би могли да затраже додатне информације о дроги која је коришћена у погубљењу. Гувернер није одобрио одлагање.

Хауард је имао 20 година када је пуцао у Вики Свортаут (42), која је радила у продавници мјешовите робе у Тексасу. Хауард је украо кутију цигарета и 114 долара са касе.

На питање да ли има посљедњу изјаву прије погубљења, Хауард се извинио Свортаутовој породици, која је посматрала из собе за свједоке, јављају амерички медији.

"Желим да прихватите моје извињење и желим ваш опроштај. Жао ми је због онога што се догодило. Волио бих да једног дана научите како да ми опростите", рекао је он.

(телеграф)

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Тагови :

Смртоносна инјекција

Смртна казна

Казна

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