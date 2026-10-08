Трамп: Споразум с Ираном више није нешто што желим

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да више није посебно заинтересован за постизање споразума с Ираном, у тренутку када амерички медији извјештавају да Пентагон припрема опције за могуће нове велике нападе на ту земљу.
"Мислим да споразум заправо није нешто што желим, али они су нам спремни понудити било шта да престанемо", рекао је Трамп синоћ на предизборном скупу републиканаца у Сан Антонију у Тексасу.
Додао је да његов специјални изасланик Стив Виткоф и даље ради на преговорима и да "ради веома добро".
"Али они никада неће имати нуклеарно оружје", поручио је Трамп.
Трампова изјава долази након извјештаја Ен-Би-Си њуза (NBC News) и Аксиоса (Axios) да његова администрација разматра обнављање великих америчких војних операција против Ирана.
Ен-Би-Си њуз објавио је, позивајући се на америчког званичника и особу упознату с разговорима, да су Трамп и његов тим за националну безбједност разговарали о могућим новим операцијама у наредним седмицама.
Након састанка у Кемп Дејвиду, војска је припремила нове опције које предсједник може размотрити. Одлука о нападу још није донесена.
Аксиос наводи да је Пентагон прије неколико дана наложио америчкој Централној команди да заврши припреме за могући наставак великих борбених операција.
Према њиховим изворима, евентуални напади могли би укључивати интензивно бомбардовање иранске енергетске инфраструктуре, других инфраструктурних објеката и нуклеарних постројења.
Извори Аксиоса наводе и да би до напада могло доћи прије америчких међуизбора 3. новембра, али Трамп још није донио коначну одлуку.
САД и Иран постигли су у јуну меморандум о разумијевању којим је успостављено примирје и предвиђен низ корака ка поновном отварању Ормуског мореуза.
Договор се, међутим, распао прије него што су озбиљно почели преговори о иранском нуклеарном програму.
Вашингтон сада тражи свеобухватнији споразум, док је Техеран посљедњих седмица предлагао краћи договор, сличан ономе из јуна.
Трамп је раније ове седмице тврдио да је проблем у преговорима то што се не зна "ко води Иран". Техеран је то одбацио и оптужио америчку администрацију за противрјечне поруке.
Истовремено, рат с Ираном и високе цијене горива постали су важна политичка тема уочи америчких међуизбора.
Асошиејтед прес (Associated Press) наводи да се Трамп суочава с незадовољством дијела бирача управо због високих цијена горива и наставка сукоба.
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