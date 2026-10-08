Logo

Трамп: Споразум с Ираном више није нешто што желим

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 07:30

Коментари:

3
Трамп: Споразум с Ираном више није нешто што желим
Фото: Tanjug/AP/Eric Gay

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да више није посебно заинтересован за постизање споразума с Ираном, у тренутку када амерички медији извјештавају да Пентагон припрема опције за могуће нове велике нападе на ту земљу.

"Мислим да споразум заправо није нешто што желим, али они су нам спремни понудити било шта да престанемо", рекао је Трамп синоћ на предизборном скупу републиканаца у Сан Антонију у Тексасу.

Додао је да његов специјални изасланик Стив Виткоф и даље ради на преговорима и да "ради веома добро".

"Али они никада неће имати нуклеарно оружје", поручио је Трамп.

Пентагон добио налог да припреми опције

Трампова изјава долази након извјештаја Ен-Би-Си њуза (NBC News) и Аксиоса (Axios) да његова администрација разматра обнављање великих америчких војних операција против Ирана.

Ен-Би-Си њуз објавио је, позивајући се на америчког званичника и особу упознату с разговорима, да су Трамп и његов тим за националну безбједност разговарали о могућим новим операцијама у наредним седмицама.

Након састанка у Кемп Дејвиду, војска је припремила нове опције које предсједник може размотрити. Одлука о нападу још није донесена.

Аксиос наводи да је Пентагон прије неколико дана наложио америчкој Централној команди да заврши припреме за могући наставак великих борбених операција.

Према њиховим изворима, евентуални напади могли би укључивати интензивно бомбардовање иранске енергетске инфраструктуре, других инфраструктурних објеката и нуклеарних постројења.

Извори Аксиоса наводе и да би до напада могло доћи прије америчких међуизбора 3. новембра, али Трамп још није донио коначну одлуку.

Преговори до сада нису донијели договор

САД и Иран постигли су у јуну меморандум о разумијевању којим је успостављено примирје и предвиђен низ корака ка поновном отварању Ормуског мореуза.

Договор се, међутим, распао прије него што су озбиљно почели преговори о иранском нуклеарном програму.

Вашингтон сада тражи свеобухватнији споразум, док је Техеран посљедњих седмица предлагао краћи договор, сличан ономе из јуна.

Трамп је раније ове седмице тврдио да је проблем у преговорима то што се не зна "ко води Иран". Техеран је то одбацио и оптужио америчку администрацију за противрјечне поруке.

Истовремено, рат с Ираном и високе цијене горива постали су важна политичка тема уочи америчких међуизбора.

Асошиејтед прес (Associated Press) наводи да се Трамп суочава с незадовољством дијела бирача управо због високих цијена горива и наставка сукоба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

споразум

Коментари (3)

Више из рубрике

Нападнут један од највећих руских центара за податке

Свијет

Нападнут један од највећих информационих центара у Русији

4 ч

0
Хути тврде да су оборили саудијски дрон: Највише напада на танкере од почетка рата

Свијет

Хути тврде да су оборили саудијски дрон: Највише напада на танкере од почетка рата

5 ч

0
Предсједник Доналд Трамп одлази са предизборног скупа у дворани „Фриман Колисеум“ у Сан Антонију, у сриједу, 7. октобра 2026. године.

Свијет

Трамп: Заслужујем Нобелову награду за мир

5 ч

0
Криста Пика

Свијет

Криста Пајк мисли да је септембар: Откривено шта је рекла након неуспјешног погубљења

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

11

29

Влада Српске продужила мјеру: Попуст од 10 фенинга на гориво до 15. новембра

11

27

Влада Српске: Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

11

23

Сједницу градског вијећа почео сатанистичком молитвом, настао хаос: Призивао "мрачног оца"

11

21

Здравко (67) случајно убио пријатеља, па мирно отишао кући

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима