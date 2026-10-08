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Сједница Владе Српске, ово је дневни ред

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08.10.2026 08:14

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Сједница Владе Републике Српске 10.09.2026.
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас, у 8.00 часова, 30. сједницу Владе Републике Српске.

Сједница ће се одржати са сљедећим приједлогом дневног реда:

1. Усвајање: 1) Записника са 29. сједнице Владе Републике Српске одржане 1. октобра 2026. године, 2) Записника са 21. телефонске сједнице Владе Републике Српске одржане 2. октобра 2026. године

2. Разматрање Информације о молби јавног предузећа МХ „ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП „РиТЕ Угљевик" а.д. Угљевик за одгађање плаћања пореских обавеза и омогућавања права на здравствено осигурање радника, са Приједлогом закључка

3. Разматрање Информације о документу „Мапа пута за успостављање Система за енергетско и климатско праћење и извјештавање, MRVА система и ETS-a у Босни и Херцеговини“, са Приједлогом закључка,

4. Разматрање Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1-30.6.2026. године

5. Разматрање Приједлога одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата

6. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању услова за продужење рока на који је додјељена концесија за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске привредном друштву ДОО "Голд-Мг" Доњи Жабар

7. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса некатегорисаног пута као јавног добра у општој употреби површине 1082 m2 на подручју Града Бијељина

8. Разматрање Приједлога одлуке о расходовању моторног возила у Министарству трговине и туризма марке Шкода Суперб

9. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Статут о измјенама и допунама Статута ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

10. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта , за период 1.1 – 31.10.2026. године, у укупном износу од 71.666,67 КМ.

11. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите , за период 1.1 – 30.9.2026. године, у износу од 125.000,00 КМ

12. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству саобраћаја и веза за период 1.10 - 31.10.2026. године, у износу од 6.650.000,00 КМ

13. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству саобраћаја и веза за период 1.10 - 31.10.2026. године, у износу од 916.666,67 КМ

14. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству саобраћаја и веза за период 1.10 - 31.10.2026. године, у износу од 20.833,33 КМ.

15. Разматрање Приједлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени одлуке о утврђивању квота радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2026. годину.

16. Разматрање Приједлога рјешења којим се утврђује престанак Уговора о концесији за експлоатацију угља (лигнита) на лежишту „Бистрица“ код Приједора, број: 05.04/310-510-15/23 од 28.9.2023. године

17. Разматрање Приједлога Рјешења о именовању чланова Комисије за праћење, примјену и тумачење Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске.

18. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Вијећа народа Републике Српске за период од 1.1. до 30.9.2026. године у износу од 49.000,00 КМ.

19. Разматрање Приједлога мишљења на иницијативу број У-68/26 за оцјену уставности и законитости члана 16. став 2. Закона о девизном пословању (Службени гласник Републике Српске, бр. 96/03, 123/06, 92/09, 20/14, 20/18 и 107/24)

20. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

21. КАДРОВСКА ПИТАЊА

22. ТЕКУЋА ПИТАЊА

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Тагови :

сједница

Влада Републике Српске

Саво Минић

Дневни ред

Дневни ред сједнице

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