За научноистраживачке пројекте 1,5 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске издвојило је 1,5 милиона КМ за суфинансирање најмање 60 научноистраживачких пројеката из шест научних области, а конкурс је отворен до 23. октобра, речено је Срни у овом министарству.
За пројекте из области инжењерства и технологије, те медицинских и здравствених наука предвиђено је по 300.000 КМ, за природне и пољопривредне науке по 250.000 КМ, док је за друштвене и хуманистичке науке предвиђено по 200.000 КМ.
Највише се по пројекту може добити 30.000 КМ у областима инжењерства и технологије, те медицинских и здравствених наука, 25.000 КМ у природним и пољопривредним наукама, а 20.000 КМ у друштвеним и хуманистичким наукама.
Поред овог конкурса, Министарство је у протеклом периоду расписало још неколико конкурса из области науке, технологије и високог образовања, укупне вриједности 1.170.990 КМ.
У области технологије, за пројекте развоја технологије, набавку опреме и учешће на стручним скуповима предвиђено је 50.000 КМ, а конкурс је био отворен до 1. октобра.
За подршку иноваторству издвојено је 65.000 КМ, од чега је 50.000 КМ намијењено Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама, а 15.000 КМ појединачном раду иноватора или група иноватора. Конкурс је отворен до 1. новембра.
За заједничке пројекте научноистраживачке заједнице и привреде "Синергија" издвојено је 300.000 КМ, а конкурс је отворен до 12. октобра.
Предвиђено је суфинансирање највише 10 пројеката, а право пријаве имају конзорцијуми које чине најмање једна научноистраживачка организација или високошколска установа и једно привредно друштво.
У области науке, за међународну научноистраживачку сарадњу било је издвојено 85.990 КМ, од чега је суфинансирано 37 одлазака истраживача на научне скупове у иностранству, пет долазака страних научника, као и учешће домаћих институција у програмима Европска сарадња у области науке и технологије /ЦОСТ/ и Хоризонт.
За суфинансирање објављивања научних публикација издвојено је 150.000 КМ, а средства су намијењена за научне монографије, научне часописе и зборнике са научних скупова, а конкурс је био отворен до 30. септембра.
За одржавање научних скупова у Републици Српској предвиђено је 130.000 КМ, док је за суфинансирање 20 студената трећег циклуса при изради докторских дисертација издвојено 50.000 КМ, односно по 2.500 КМ једнократне помоћи.
Конкурс за докторанде отворен је до 15. октобра.
У области високог образовања, за програме и пројекте студентских организација издвојено је 340.000 КМ, а конкурс је отворен до 10. октобра.
Средства су намијењена за међународну сарадњу студената, стручне програме, трибине и предавања, научно-стручне радове, спортске и културне активности, студентске медије и друге пројекте који доприносе унапређењу студентског рада и организовања.
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