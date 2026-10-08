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Британски глумац (61) признао да је правио неприкладне слике дјеце

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08.10.2026 09:55

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Британски глумац (61) признао да је правио неприкладне слике дјеце
Фото: Unsplash

Глумац Ерик Потс, најпознатији публици по улози Дигорија Комптона у ТВ серији „Улица крунисања“, изјаснио се кривим за прављење материјала о сексуалном злостављању дјеце. Потс (61) је признао да је направио 83 таква илегална снимка и фотографије између маја 2015. и октобра прошле године. Суочава се са затворском казном.

Потс се прошле недјеље изјаснио кривим по свим тачкама оптужнице на Крунском суду у Блекберну. Материјал који је представио обухватао је седам снимака и фотографија категорије А, 16 снимака и фотографија категорије Б и 60 снимака и фотографија категорије Ц. Пресуда ће му бити изречена сљедећег мјесеца на Крунском суду у Бернлију.

Ухапшен након полицијске пријаве

Потс је први пут ухапшен раније ове године након што је полиција добила дојаву да дијели илегални материјал на мрежи. Првобитно је оптужен за више прекршаја везаних за креирање и дистрибуцију таквог садржаја.

Полиција Ланкашира саопштила је да је добила дојаву у августу прошле године након што је корисник сервиса за дјељење датотека објавио видео са илегалним садржајем у којем се појављује дијете.

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Полиција је потом отишла на адресу повезану са налогом и ухапсила Потса због сумње да је посједовао и дистрибуирао илегални материјал. Након што је пуштен уз кауцију, истражитељи су претражили његове електронске уређаје и пронашли додатни илегални материјал. Потс је поново ухапшен и оптужен у септембру. Изјаснио се кривим на Крунском суду у Блекберну 1. октобра.

Глумио је у неколико познатих британских серија

Потс је најпознатији по улози пекара Дигорија Комптона у британској сапуници „Улица крунисања“. Појавио се у 50 епизода серије, а пре тога је играо неколико мањих улога.

Такође је глумио у серији „Brookside“, у којој је играо господина Мура, лика који је у једном тренутку био осумњичен за серијског убицу, од 1998. до 2000. године. Појављивао се у серији „Emmerdale“ од 2012. до 2018. године, а током каријере имао је улоге и у серијама „Heartbeat“, „The Royal“, „Last of the Summer Wine“ и „Still Game“.

Пресуда сљедећег мјесеца

Потс ће бити осуђен након што се изјасни кривим. Пошто предметни материјал приказује сексуално злостављање дјеце, британски судови такве случајеве третирају као тешке злочине, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

глумац

Велика Британија

Дјеца

Ерик Потс

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