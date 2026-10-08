Британски глумац (61) признао да је правио неприкладне слике дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Глумац Ерик Потс, најпознатији публици по улози Дигорија Комптона у ТВ серији „Улица крунисања“, изјаснио се кривим за прављење материјала о сексуалном злостављању дјеце. Потс (61) је признао да је направио 83 таква илегална снимка и фотографије између маја 2015. и октобра прошле године. Суочава се са затворском казном.
Потс се прошле недјеље изјаснио кривим по свим тачкама оптужнице на Крунском суду у Блекберну. Материјал који је представио обухватао је седам снимака и фотографија категорије А, 16 снимака и фотографија категорије Б и 60 снимака и фотографија категорије Ц. Пресуда ће му бити изречена сљедећег мјесеца на Крунском суду у Бернлију.
Потс је први пут ухапшен раније ове године након што је полиција добила дојаву да дијели илегални материјал на мрежи. Првобитно је оптужен за више прекршаја везаних за креирање и дистрибуцију таквог садржаја.
Полиција Ланкашира саопштила је да је добила дојаву у августу прошле године након што је корисник сервиса за дјељење датотека објавио видео са илегалним садржајем у којем се појављује дијете.
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Полиција је потом отишла на адресу повезану са налогом и ухапсила Потса због сумње да је посједовао и дистрибуирао илегални материјал. Након што је пуштен уз кауцију, истражитељи су претражили његове електронске уређаје и пронашли додатни илегални материјал. Потс је поново ухапшен и оптужен у септембру. Изјаснио се кривим на Крунском суду у Блекберну 1. октобра.
Потс је најпознатији по улози пекара Дигорија Комптона у британској сапуници „Улица крунисања“. Појавио се у 50 епизода серије, а пре тога је играо неколико мањих улога.
Такође је глумио у серији „Brookside“, у којој је играо господина Мура, лика који је у једном тренутку био осумњичен за серијског убицу, од 1998. до 2000. године. Појављивао се у серији „Emmerdale“ од 2012. до 2018. године, а током каријере имао је улоге и у серијама „Heartbeat“, „The Royal“, „Last of the Summer Wine“ и „Still Game“.
Потс ће бити осуђен након што се изјасни кривим. Пошто предметни материјал приказује сексуално злостављање дјеце, британски судови такве случајеве третирају као тешке злочине, преноси Индекс.
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