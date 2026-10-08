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Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Филипине

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08.10.2026 10:44

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Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Филипине

Земљотрес магнитуде 5,7 степени Рихтерове скале погодио је острво Минданао на Филипинима, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке.

Центар наводи да је земљотрес регистрован на дубини од 10 километара.

Филипинска сеизмолошка агенција "Фиволкс" саопштила је да су могући накнадни потреси.

За сада нема извјештаја о страдалима или материјалној штети, преноси Срна.

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Тагови :

Земљотрес

Филипини

Земљотрес Филипини

Рихтерова скала

епицентар земљотреса

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