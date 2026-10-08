Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Филипине

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,7 степени Рихтерове скале погодио је острво Минданао на Филипинима, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке.
Центар наводи да је земљотрес регистрован на дубини од 10 километара.
Филипинска сеизмолошка агенција "Фиволкс" саопштила је да су могући накнадни потреси.
За сада нема извјештаја о страдалима или материјалној штети, преноси Срна.
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