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Тешка саобраћајка у Њемачкој: Возач (61) покосио дјецу на мопедима, на мјесту остали мртви

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08.10.2026 10:16

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Тешка саобраћајка у Њемачкој: Возач (61) покосио дјецу на мопедима, на мјесту остали мртви
Фото: Tanjug / AP / Armin Weigel

У тешкој саобраћајној несрећи која се у сриједу увече догодила у Бранденбургу у Њемачкој, живот је изгубило четворо младих који су се кретали на мопедима – три младића старости 15, 16 и 19 година и 14-годишња дјевојчица. До трагедије је дошло када је 61-годишњи возач аутомобила кренуо у изузетно ризично претицање.

Према првим информацијама полиције, група тинејџера узраста од 14 до 19 година кретала се у сриједу, нешто прије 20 часова, локалним путем у близини Бисентала у Бранденбургу, у смјеру Вулвинкела, сјевероисточно од Берлина.

Према ријечима портпарола полиције које преноси њемачки „Билд“, 61-годишњи возач је прешао у траку намијењену за саобраћај из супротног смјера како би одједном претекао неколико возила.

Аутомобил је тада директно ударио у три од укупно четири мопеда која су му долазила у сусрет, након чега се возило запалило.

За тројицу младића, старости 15, 16 и 19 година, те 14-годишњу дјевојчицу која је била сапутница, помоћ је стигла прекасно. Од посљедица силовитог удара преминули су на лицу мјеста.

Четврти возач мопеда успио је у посљедњем тренутку скренути и избјећи директан судар.

Припадници ватрогасне службе успјели су на вријеме извући 61-годишњег возача из запаљене олупине. Он је са тешким повредама хеликоптером превезен у болницу у Берлину. У првим тренуцима није било познато колико су његове повреде озбиљне.

Због акције спасавања и увиђаја, пут L200 био је сатима потпуно затворен за саобраћај.

Страдали младићи и дјевојчица били су из непосредне околине мјеста несреће. На мјесто трагедије убрзо су стигли њихови рођаци, којима су помоћ пружили кризни тимови за психолошку подршку.

Психолошка помоћ пружена је и једином преживјелом возачу мопеда, који је остао без својих пријатеља, као и припадницима спасилачких служби који су били на мјесту тешке несреће.

(Курир)

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Тагови :

Њемачка

Њемачка полиција

Полиција

Саобраћајна несрећа

возач

Саобраћајна незгода

смрт

Убиство

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