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Сједницу градског вијећа почео сатанистичком молитвом, настао хаос: Призивао "мрачног оца"

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08.10.2026 11:23

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Сједницу градског вијећа почео сатанистичком молитвом, настао хаос: Призивао "мрачног оца"
Фото: pexels / James L

На сједници градског вијећа у америчкој држави Ајови избио је инцидент након што је један становник започео скуп сатанистичком молитвом, преносе данас амерички медији.

Прије почетка сједнице Градског вијећа Отумве, бивши члан вијећа Мет Далби отворио је скуп призивањем "мрачног оца", а затим је завршио ријечима: "Слава Сатани", пренио је Фокс њуз.

Након што су чланови вијећа изговорили заклетву вјерности и обавили прозивку, пастор центра "Њу лајф", Рик Бик, прекинуо је сједницу захтевајући реакцију на Далбијево призивање.

"Хајде да поништимо ову клетву бачену на наш град. Тај завршетак са 'Слава Сатани' или 'Слава мрачном богу', то овде није добродошло", инсистирао је Бик.

Иако је чланица Градског вијећа Кара Галовеј рекла Бику да своје коментаре сачува за дио сједнице предвиђен за јавно обраћање, он је захтијевао хитну реакцију.

Као одговор на то, градоначелник Отумве Бенџамин Фут затражио је 30 секунди тишине ради молитве или размишљања и одбацио настојања Галовејеве да се настави са дневним редом сједнице.

Фут је истакао да молитва изречена на почетку састанка не одражава вјеру нити вриједности породица којима је тај град дом.

У приватној поруци, како преносе локални медији, Далби, који је члан организације "Сатански храм Ајове" изјавио је да ту молитву храм често користи, али да она "нема никакве везе са вјеровањем у сатанско божанство", преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

сатанисти

Ђаво

Америка

молитва

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