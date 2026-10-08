Роберт Де Ниро напао бившег принца Ендруа због Епстеина: "Требао би се извинити"

Аутор:АТВ редакција
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Роберт Де Ниро је јавно критиковао Ендруа Маунтбатена-Виндзора, бившег британског принца и војводу од Јорка, због његове повезаности са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном.
Позвао га је да одустане од правне борбе против британске полиције и преузме одговорност за своје некадашње пријатељство са Епштајном.
Осамдесеттрогодишњи добитник Оскара говорио је о Ендруу током догађаја у Њујорку гдје су преживјели жртава Џефрија Епштајна и њихове присталице затражили објављивање преосталих нередигованих докумената везаних за случај. Де Ниру се на догађају придружила глумица Роузи О'Донел.
Сцена
Бивши принц снимљен са великом модрицом на лицу
На питање да ли мисли да би Ендру требало да се извини и преузме одговорност, Де Ниро је потврдно одговорио. „Наравно, сви умешани би требало. Требало би да одустане од тужбе“, рекао је глумац.
Де Ниров одговор долази у тренутку када Ендру води правну битку због полицијских претреса његових резиденција. Ухапшен је у фебруару због сумње на злоупотребу јавног положаја, као део истраге о наводима да је Епштајну предао повјерљиве владине документе док је био специјални трговински представник Велике Британије. Након хапшења, полиција је претражила његово имање у Сандрингему и његов бивши дом, Ројал Лоџ у Виндзору.
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Ендру сада тражи од Високог суда да преиспита законитост налога по којима су извршени претреси. Рочиште у вези са његовим захтјевом заказано је за четвртак. Ендру није оптужен и раније је негирао било какву кривичну радњу у вези са Епштајном и рекао да жали због њиховог пријатељства.
Де Ниро је на догађају такође критиковао Министарство правде САД што још увијек није учинило све редиговане документе везане за Епштајна доступним јавности. Министарство правде одржава јавну Епштајнову архиву на својој веб страници, која је посљедњи пут ажурирана у септембру ове године.
Глумац је посљедњих година неколико пута јавно говорио о америчкој политици, а овог пута се придружио захтјевима Епштајнових жртава да се објави што више документације о случају, преноси Индкес.
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