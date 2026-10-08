Разбијена велика криминална група, има и држављана БиХ: Убиства, отмице и дрога вриједна 37 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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У међународној операцији против мреже за трговину дрогом чији су чланови са Западног Балкана ухапшено је готово 50 осумњичених, саопштио је данас Европол. Мрежа се доводи у везу с убиствима, отмицама и нападима бомбама широм Европе.
У групи су били држављани БиХ и Србије, као и осумњичени из Словеније, Бугарске, Турске и Холандије. Према наводима Европола, мрежа је ангажовала возаче, углавном из Словеније, БиХ и Бугарске, који су дрогу камионима, комбијима и аутомобилима превозили заједно с легалном робом.
Операција је завршена 6. октобра, када је претресен 42 објекта у Словенији и Шпанији. Истражиоци из те двије земље радили су с хрватским властима, а хапшења су у реалном времену координисана из координационог центра у Љубљани уз подршку Европола. У Словенији су ухапшене 34 особе, а у Шпанији и Хрватској по једна. Раније је ухапшено још 11 осумњичених.
Током акције заплијењено је 66 килограма дроге, од тога 51 килограм канабиса и 15 килограма амфетамина, те ватрено оружје, накит и новац.
Истражиоци мрежу повезују с више пуцњава, убистава и покушаја убистава, као и с отмицом једног члана групе. У нападима, углавном усмјереним на чланове групе или њихове породице, коришћене су експлозивне направе, укључујући ручне бомбе. Како наводи Европол, осумњичени су насиљем покушавали надокнадити губитке када би пошиљке пропале или биле заплијењене, кажњавали су оне које су сматрали одговорним и одржавали контролу над мрежом. Истрагом је откривен и покушај убиства у Шпанији.
Чланови мреже комуницирали су путем криптованих платформи, укључујући SKY ECC i CryptCom. Кокаин, канабис, амфетамин, МДМА и метамфетамин превозили су из Белгије, Холандије и Шпаније у друге европске земље.
Од фебруара 2022. до септембра 2026. заплијењено је 253 килограма кокаина, 404 килограма канабиса, 18,8 килограма метамфетамина и 825 грама МДМА-а. Заплијењено је и 550 литара анхидрида сирћетне киселине, прекурсора за производњу дроге, аутоматска пушка с пригушивачем, муниција и више пиштоља.
На основу комуникације са SKY ECC -а и других доказа, осумњиченима ће се, према наводима Европола, судити и за додатних око 2,5 тона канабиса, 474 килограма кокаина, 104 килограма хероина, 30 килограма амфетамина, 11,6 килограма МДМА-а, килограм кетамина, килограм хашиша, 18.000 таблета екстазија и 1.000 јединица психоактивних гљива. Истражиоци су утврдили и 45 литара уља намијењеног производњи амфетамина.
Словеначка полиција на данашњој конференцији за медије у Љубљани процијенила је да би дрога обухваћена четворогодишњом истрагом на тржишту вриједила више од 37 милиона евра. Стојан Белшак из Полицијске управе Љубљана казао је да су се у Словенији догодиле двије отмице повезане с дрогом, када су чланови групе тражили особу која полицији одаје информације.
„Природа ове криминалне групе је бескомпромисна“, рекао је Белшак.
У истрагу, коју је подржао Европол, били су укључени представници 22 земље. У акцији су учествовали словеначка национална полиција, Јединица правосудне полиције Цивилне гарде из Барселоне и хрватска национална полиција.
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