Песков: Замрзавање конфликта не доприноси рјешењу

Аутор:АТВ редакција
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Замрзавање сукоба у Украјини неће помоћи његовом рјешавању, а потребне су свеобухватне мјере да би се то постигло, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Песков је навео да је Русија увјерена да рјешење у Украјини мора бити свеобухватно и да парцијалне мјере неће бити довољне.
"Привремено заустављање или замрзавање такође неће помоћи", нагласио је портпарол Кремља.
Песков је рекао да у овом тренутку нису видљиве шансе за мирно рјешавање ситуације у вези са Украјином, преноси Срна.
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