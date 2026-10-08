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Песков: Замрзавање конфликта не доприноси рјешењу

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08.10.2026 11:48

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Замрзавање сукоба у Украјини неће помоћи његовом рјешавању, а потребне су свеобухватне мјере да би се то постигло, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је навео да је Русија увјерена да рјешење у Украјини мора бити свеобухватно и да парцијалне мјере неће бити довољне.

"Привремено заустављање или замрзавање такође неће помоћи", нагласио је портпарол Кремља.

Песков је рекао да у овом тренутку нису видљиве шансе за мирно рјешавање ситуације у вези са Украјином, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Дмитриј Песков

Украјина

Кремљ

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