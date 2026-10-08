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Лош знак: Изронило ново острво, нестаје највеће свјетско унутрашње море

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08.10.2026 11:09

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Лош знак: Изронило ново острво, нестаје највеће свјетско унутрашње море
Фото: Youtube/HirnGard

Ново острво у Каспијском мору уочено је прије неколико дана током ваздушног прегледа подручја у близини острва Кулали, уз обалу Казахстана. Међу члановима групе која је пријавила откриће био је волонтер и еколошки активиста Данијар Акимжанов, пише Јуроњуз.

Акимжанов је током протеклих пет година документовао неколико острва која су се појавила усљед повлачења воде. Најновије откривено острво релативно је мало, док су нека од раније уочених дугачка и до једног километра, а широка до 300 метара.

"Постоје и много већа нова острва", рекао је Акимжанов, додајући да је на једном од њих видио дивљу свињу, као и вукове који до острва долазе преко леда.

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Каспијско море познато је и као Каспијско језеро, јер је заправо ријеч о сланом језеру које се често назива морем. Нема излаз на океане и у потпуности је окружено копном, због чега представља највећу затворену водену површину на Земљи.

Смјештено је између Европе и Азије, а његове обале дијели пет држава - Казахстан, Русија, Азербејџан, Иран и Туркменистан. Више од 80 одсто ријечног дотока у Каспијско море долази из руске ријеке Волге.

Ниво воде опао за готово два и по метра

У казахстанском дијелу Каспијског мора ниво воде је између 1996. и 2025. године опао за 2,45 метара.

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Научници овај пад првенствено повезују са појачаним испаравањем усљед раста температура. Истовремено, у Каспијско море дотиче мање ријечне воде јер се дио користи за наводњавање, док бране и акумулације додатно утичу на количину воде која стиже у језеро.

Повлачење воде угрожава и изолована острва на којима се одмарају каспијске фоке.

На острву Нови Дурнев 2021. године окупљале су се хиљаде ових животиња. Међутим, када су се истраживачи вратили двије године касније, открили су да се острво знатно проширило и да је до њега било могуће доћи аутомобилом. Касније се у потпуности спојило са копном.

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"За фоке је постало недоступно. Више нема изолованог острва, што значи да нема ни фока", изјавила је истраживачица Асел Баимуканова за Јуроњуз.

Научници упозоравају на могуће исушивање

Већина климатских сценарија предвиђа да ће ниво воде у Каспијском мору наставити да опада током овог вијека.

Научници упозоравају да би плитки дијелови сјеверног Каспијског мора, уз обалу Казахстана, гдје се дубина углавном креће између три и шест метара, могли да доживе исушивање слично оном које је погодило Аралско море, преноси Јутарњи лист.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Море

Острво

Каспијско море

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