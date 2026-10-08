Судар градског аутобуса и аута у Росуљама

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајни колапс у Бањалуци узима данак, а поред свакодневних гужви ту су и саобраћајне незгоде.
У бањалучком насељу Росуље дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали градски аутобус и ауто.
На возилима је причињена мања материјална штета, како се може видјети на фотографијама, подијељеним на друштвеним мрежама.
Подсјећамо, због радова на више локација у Бањалуци, на снази су измјене режима одвијања саобраћаја, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На магистралном путу М1-108, на дионици Бања Лука 4 – Бања Лука 5, у току је изградња кружне раскрснице на укрштању са Улицом Булевар војводе Живојина Мишића.
Бања Лука
Измјене саобраћаја у Бањалуци: Овај излаз потпуно обустављен
На дијелу магистралног пута саобраћај се одвија двосмјерно једном страном коловоза, док је излаз према Борiku потпуно обустављен. Планирано је да радови трају до 31. октобра.
Измјењен је и режим саобраћаја на магистралном путу М-I 101, на дионици Бањалука 1 – Бањалука 2, због радова на санацији пјешачке пасареле.
Такође, због уређења кружне раскрснице на магистралном путу М-I 108, на дионицама 13, 14 и 15, те у улицама Булевар српске војске и Књаза Милоша, Ивана Горана Ковачића и браће Пиштељић, дошло је до измјене режима саобраћаја.
Ова измјена на снази је у периоду од 90 дана, почевши од 17. августа.
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