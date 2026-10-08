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Судар градског аутобуса и аута у Росуљама

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08.10.2026 11:56

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удес росуље градски аутобус и ауто
Фото: Društvene Mreže

Саобраћајни колапс у Бањалуци узима данак, а поред свакодневних гужви ту су и саобраћајне незгоде.

У бањалучком насељу Росуље дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали градски аутобус и ауто.

На возилима је причињена мања материјална штета, како се може видјети на фотографијама, подијељеним на друштвеним мрежама.

Подсјећамо, због радова на више локација у Бањалуци, на снази су измјене режима одвијања саобраћаја, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Судар Росуље
Судар Росуље
Društvene Mreže

На магистралном путу М1-108, на дионици Бања Лука 4 – Бања Лука 5, у току је изградња кружне раскрснице на укрштању са Улицом Булевар војводе Живојина Мишића.

Бањалука колапс саобраћај

Бања Лука

Измјене саобраћаја у Бањалуци: Овај излаз потпуно обустављен

На дијелу магистралног пута саобраћај се одвија двосмјерно једном страном коловоза, док је излаз према Борiku потпуно обустављен. Планирано је да радови трају до 31. октобра.

Измјењен је и режим саобраћаја на магистралном путу М-I 101, на дионици Бањалука 1 – Бањалука 2, због радова на санацији пјешачке пасареле.

Такође, због уређења кружне раскрснице на магистралном путу М-I 108, на дионицама 13, 14 и 15, те у улицама Булевар српске војске и Књаза Милоша, Ивана Горана Ковачића и браће Пиштељић, дошло је до измјене режима саобраћаја.

Ова измјена на снази је у периоду од 90 дана, почевши од 17. августа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

удес

судар

Росуље

Ауто

аутобус

Саобраћајна незгода

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