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Нови посланик ПСС-а тешко повријеђен у саобраћајној незгоди

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07.10.2026 22:15

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Нови посланик ПСС-а тешко повријеђен у саобраћајној незгоди
Фото: АТВ

У саобраћајној незгоди која се догодила данас у мјесту Црквина, на путу Шамац - Модрича, тешко је повријеђен Ведран Чакаревић, новоизабрани посланик Покрета "Сигурна Српска", потврђено је за портал Провјерено.

Удес се догодио у ноћи уторак на сриједу, а учествовала су два теретна возила и један путнички.

Чакаревић је био сувозач у "Аудију" којим је управљало лице Ј. К. Он је, како је потврђено за Провјерено, задржан у болници у Добоју.

Како је раније саопштено, Полицијски службеници Полицијске станице Шамац обавили су увиђај на лицу мјеста.

О саобраћајној незгоди обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју, који је наложио предузимање законом прописаних мјера и радњи ради утврђивања свих околности и тачног узрока незгоде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Шамац

Модрича

ПСС

повријеђени

удес

Ведран Чакаревић

Народни посланик

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