Нови посланик ПСС-а тешко повријеђен у саобраћајној незгоди

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној незгоди која се догодила данас у мјесту Црквина, на путу Шамац - Модрича, тешко је повријеђен Ведран Чакаревић, новоизабрани посланик Покрета "Сигурна Српска", потврђено је за портал Провјерено.
Удес се догодио у ноћи уторак на сриједу, а учествовала су два теретна возила и један путнички.
Чакаревић је био сувозач у "Аудију" којим је управљало лице Ј. К. Он је, како је потврђено за Провјерено, задржан у болници у Добоју.
Како је раније саопштено, Полицијски службеници Полицијске станице Шамац обавили су увиђај на лицу мјеста.
О саобраћајној незгоди обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју, који је наложио предузимање законом прописаних мјера и радњи ради утврђивања свих околности и тачног узрока незгоде.
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