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Возачима у бх. граду стигло упозорење на медвједа

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07.10.2026 22:43

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медвјед звијер дивља животиња
Фото: Pexel/ Regan Dsouza

Медвјед је поново виђен у близини магистрални пут на дионици Чурчића Луг – Копчић, а возачима је упућен апел да буду посебно опрезни, нарочито у вечерњим и ноћним сатима.

Према наводима из упозорења, медвјед је виђен 7. октобра око поноћи како прелази магистрални пут, а потом се кретао уз саобраћајницу.

Како се наводи, ово је већ други или трећи пут у посљедња два мјесеца да је медвјед примијећен на овој дионици.

Због могућности да се животиња поново појави у близини пута, возачима се препоручује да смање брзину и возе с повећаним опрезом, посебно током ноћи.

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Упозорење је упућено и мјештанима који живе у близини ове дионице. Посебан опрез препоручује се у вечерњим и ноћним сатима, када је смањена видљивост и већа могућност изненадног појављивања животиње на путу.

Апел је упућен како би се спријечила саобраћајна несрећа и заштитили и учесници у саобраћају и животиња. Возачима се савјетује да на овом подручју возе спорије и буду спремни на могуће појављивање медвједа на путу или непосредно уз њу.

(Радиосарајево)

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Тагови :

Медвјед

саобраћај

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