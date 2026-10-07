Возачима у бх. граду стигло упозорење на медвједа

Аутор:АТВ редакција
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Медвјед је поново виђен у близини магистрални пут на дионици Чурчића Луг – Копчић, а возачима је упућен апел да буду посебно опрезни, нарочито у вечерњим и ноћним сатима.
Према наводима из упозорења, медвјед је виђен 7. октобра око поноћи како прелази магистрални пут, а потом се кретао уз саобраћајницу.
Како се наводи, ово је већ други или трећи пут у посљедња два мјесеца да је медвјед примијећен на овој дионици.
Због могућности да се животиња поново појави у близини пута, возачима се препоручује да смање брзину и возе с повећаним опрезом, посебно током ноћи.
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Упозорење је упућено и мјештанима који живе у близини ове дионице. Посебан опрез препоручује се у вечерњим и ноћним сатима, када је смањена видљивост и већа могућност изненадног појављивања животиње на путу.
Апел је упућен како би се спријечила саобраћајна несрећа и заштитили и учесници у саобраћају и животиња. Возачима се савјетује да на овом подручју возе спорије и буду спремни на могуће појављивање медвједа на путу или непосредно уз њу.
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