Шкрипе вам кочнице? Ови симптоми значе да морате у сервис

Аутор:АТВ редакција
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Шкрипање кочница једна је од оних ствари које возачи често примјете, али нису сигурни да ли због тога одмах треба да оду у сервис. Краткотрајна шкрипа често није знак озбиљног проблема, али ако се понавља или је прати промена у понашању аутомобила, кочнице треба провјерити.
Звук настаје због вибрација које се стварају када кочионе плочице притисну диск. Узрок могу бити влага, површинска рђа, кочиона прашина, истрошени делови или прљавштина на деловима кочионог система.
Зато је важно обратити пажњу на то када кочнице шкрипе. Ако се звук појави послије кише, прања аутомобила или дужег стајања и нестане након неколико кочења, најчешће је ријеч о танком слоју влаге или површинске рђе на дисковима.
Слична ствар може да се догоди и након замене дискова или кочионих плочица. Нови дијелови морају да се разраде и прилагоде једни другима, па се повремени звукови могу појавити током првих неколико стотина километара.
Ауто-мото
Једна грешка коју скоро сви возачи праве може да оштети кочнице
Проблем настаје ако шкрипање не престаје, постаје све гласније или се појављује готово при сваком кочењу. Тада треба провјерити шта га изазива, посебно ако се истовремено промијенило понашање аутомобила.
Још озбиљнији знак је звук стругања или брушења. Он може да укаже на веома истрошене кочионе плочице, па у одређеним случајевима метал може почети да додирује диск и да га оштећује.
Не треба игнорисати ни вибрације приликом кочења, повлачење аутомобила у једну страну или приметно слабије кочење. Промењен осјећај на папучици кочнице такође је разлог да се аутомобил што пре прегледа.
Код електричних аутомобила шкрипање и други звукови кочница могу бити чешћи због регенеративног кочења. Електромотор при успоравању може да преузме велики дио посла, па се механичке кочнице користе мање него код аутомобила са класичним погоном.
Због тога се на дисковима могу дуже задржавати рђа и наслаге. Ако се шкрипање јавља само повремено и нема других симптома, ситуација не мора бити озбиљна.
Ауто-мото
Шта се догађа са кочницама када аутомобил дуго стоји?
Најважније је како се аутомобил понаша када кочите. Ако се возило зауставља као и обично, нема вибрација, не вуче у страну и звук повремено нестане, шкрипу можете пратити.
Ако звук постане сталан или се појави било каква промена у кочењу, немојте покушавати да проблем рјешавате сами. Кочиони систем је један од најважнијих безбједносних дијелова аутомобила и такву провјеру треба препустити сервису.
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