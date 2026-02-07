Требиње: Обилазница се ради, кочница на мосту

Аутор:Бојан Носовић
07.02.2026
19:38
Коментари:0
На брдима са источне стране Требиња багери су свакодневница. Кроз крш и камењар увелико се пробија траса будуће обилазнице. Да радови напредују види се голим оком. Видио је и први човјек Путева Српске, за АТВ каже да је задовољан.
"Ми ћемо до половине ове године да завршимо прву фазу односно да пробијемо сву трасу на нивоу земљаних радова, након тога припремићемо тендер за завршне радове, остаће да се уради хидро фаза, потпорне конструкције, заштитне мреже и коловозна конструкција. Тада ће сама саобраћајница да профукнционише у потпуном капацитету. У трећем кварталу ове године саобраћајницом ће се моћи проћи на нивоу макадамског коловоза", рекао је Мирослав Јанковић, директор Путева Републике Српске.
План је да модерна магистрала крене од насеља Бањевци па мостом преко Требишњице, брдом поред Херцеговачке Грачанице и дође до Алексине међе односно до раскрснице за Херцег Нови и Дубровник. Биће и одвајање за Црквину. Пут се пробија али кочница је на мосту који је требао бити завршен још 2023 године. Било је планирано да радови на мосту коштају око 11 милиона марака а финансијер је ХЕТ. Да су радови стали АТВ-у потврђује ресорни начелник.
"Планирамо да ћемо се саставити са магистралним путем Требиње Никшић врло брзо ту тренутно имају проблеми са мостом везано за извођача радова. Остатак радова тече својом планираном динамиком", рекао је Синиша Вучуревић, начелник Одјељења за капиталне инвестиције Града Требиња
Радови на изградњи ''Источне обилазнице око Требиња, фаза И-1, дионица Алексина Међа – Бањевци'' почели су у марту прошле године, а рок за извођење радова је 36 мјесеци. Извођач радова је фирма из Мостара. Вриједност ове инвестиције износи близу 5.000.000 КМ са ПДВ-ом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
58
19
45
19
38
19
37
19
29
Тренутно на програму