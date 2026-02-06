Logo
Large banner

Веће гужве на граници у Градишци

06.02.2026

13:10

Коментари:

0
Граница Градишка
Фото: АМС РС

На граничном прелазу Градишка појачана је фреквенција возила у оба смјера, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута.

Из АМС-а наводе да су могућа дужа задржавања на прелазима због регистрације путника новим системом уласка и изласка (ЕЕС) ЕУ.

џефри епстајн епстин

Свијет

Колико пута се помиње БиХ у Епстајновим досијеима

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови:

АМС РС

Градишка

granica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном

Градови и општине

Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном

2 ч

0
Санирање далековода

Градови и општине

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

23 ч

0
Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

Градови и општине

Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

1 д

0
Радови-Лопаре

Градови и општине

Лопаре: Радови на реконструкцији електромреже одвијају се планираном динамиком

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

13

45

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner