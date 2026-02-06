Веће гужве на граници у Градишци

06.02.2026
13:10
Коментари:0
На граничном прелазу Градишка појачана је фреквенција возила у оба смјера, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута.
Из АМС-а наводе да су могућа дужа задржавања на прелазима због регистрације путника новим системом уласка и изласка (ЕЕС) ЕУ.
Свијет
Колико пута се помиње БиХ у Епстајновим досијеима
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
23 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Тренутно на програму