Лопаре: Радови на реконструкцији електромреже одвијају се планираном динамиком

05.02.2026

09:30

Коментари:

0
Радови-Лопаре
Фото: Уступљена фотографија

Након посјете Теренској јединици Зворник и успјешних разговора са тамошњим руководством Града и нашим запосленим радницима, Управа ОДС "ЕлектроБијељина", предвођена директором Бојаном Савићем, наставила је низ посјета теренским јединицама.

У циљу припреме за планирани састанак са општинским руководством Лопара на којем би се усагласили приоритети у реконструкцији електродистрибутивне мреже, данас је директор "Електро-Бијељине" Савић, обишао насеље Пукиш и увјерио се у динамику радова на електромрежи.

"Овдје смо данас да посјетимо мјештане Пукиша и наше колеге који су носиоцирадова и подносе највећи терет посла. У складу с претходним обећањима да ћемо, као одговорно предузеће, предузети све мјере из своје надлежности и у складу са финансијским планом инвестиција, реконструисати мрежу на овом подручју, дошли смо да видимо како се радови одвијају и додатно увјеримо наше кориснике овог краја да ћемо одржати ријеч", поручио је Савић и додао да је задовољан оним што је затекао на терену.

Лопаре
Лопаре

Он је рекао да је Управа предузећа врло свјесна потребе додатних инвестиција у електромрежу на овом подручју и да с тим у вези предузима све како би квалитет снабдијевања електричном енергијом у подмајевичком крају био унапријеђен.

"Ми нећемо овдје стати. Наставићемо праксу обиласка радова на слабим тачкама на мрежи, као и наших корисника, да бисмо у заједничким разговорима и размјени информација, пронашли најбоља и најбржа рјешења", поручио је Савић.

Само у протеклој години, "Електро-Бијељина" уложила је у реконструкцију електродистрибутивне мреже на подручју Лопара више од милион конвертибилних марака, док је Планом инвестиција за ову годину предвиђен наставак значајних улагања у циљу стварања оптималних услова за наше кориснике.

Уз редовне, свакодневне радове, које обављају наши радници на терену, на подручју Лопара, у овој години, биће реконструисани далеководи "Шибошница", и "Горња Тузла", док ће санација мреже бити извршена на трафоподручјима "Планина – Керовићи", "Тобут 3" и "Прибој 2".

Још један капитални пројекат, планиран у овој години, јесте и завршетак изградње трафо-станице "Пирковци". Све то, несумњиво, унаприједиће квалитет снабдијевања електричном енергијом на овом подручју.

Лопаре

Коментари (0)
