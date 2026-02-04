Logo
Погледајте како ће изгледати град будућности који се гради у Српској

Извор:

АТВ

04.02.2026

12:13

Коментари:

3
Ново Требиње, град будућности
Фото: Screenshot / YouTube

Док се свакодневни живот у Требињу одвија устаљеним ритмом, на његовој периферији рађа се идеја која би у наредним деценијама могла битно промијенити изглед и динамику града – пројекат који многи већ називају градом будућности - Ново Требиње.

У току је израда кључних урбанистичких докумената, а Град већ улаже средства како би будуће насеље од самог почетка имало јасну структуру и квалитетну инфраструктуру.

Ријеч је о дугорочној визији развоја, подијељеној у три фазе, са јасним циљем до 2050. године.

Савремен урбани простор

Идеја је да се створи савремен, функционалан и одржив урбани простор природан наставак постојећег града, али прилагођен потребама времена које долази.

У тренутку када се све више говори о планском развоју и квалитету живота, Ново Требиње се позиционира као одговор на питање како би град могао да изгледа за неколико деценија.

Погледајте како ће изгледати Ново Требиње.

Ново Требиње

Требиње

Коментари (3)
