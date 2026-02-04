Погледајте како ће изгледати град будућности који се гради у Српској

Извор:
Док се свакодневни живот у Требињу одвија устаљеним ритмом, на његовој периферији рађа се идеја која би у наредним деценијама могла битно промијенити изглед и динамику града – пројекат који многи већ називају градом будућности - Ново Требиње.
У току је израда кључних урбанистичких докумената, а Град већ улаже средства како би будуће насеље од самог почетка имало јасну структуру и квалитетну инфраструктуру.
Ријеч је о дугорочној визији развоја, подијељеној у три фазе, са јасним циљем до 2050. године.
Идеја је да се створи савремен, функционалан и одржив урбани простор природан наставак постојећег града, али прилагођен потребама времена које долази.
У тренутку када се све више говори о планском развоју и квалитету живота, Ново Требиње се позиционира као одговор на питање како би град могао да изгледа за неколико деценија.
Погледајте како ће изгледати Ново Требиње.
