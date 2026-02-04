Ова занимања злата вриједе, а млади њима не желе да се баве

Извор:
Хрватској хронично недостају грађевински радници и конобари, док је, на примјер, пословних економиста или фризера превише. Завод за запошљавање објавио је препоруке за упис у средње школе и на факултете. Број дефицитарних занимања, кажу, упорно расте, а ученици се често опредјељују управо за она занимања у којима већ постоји вишак радне снаге.
Сњежана ради као месарка, што је посао којим се данас мало ко жели бавити.
"Већ око пет година радим овај посао, захтијеван је и тежак. Млади данас углавном не желе да раде овај посао и веома је тешко пронаћи радника који би се бавио овим занимањем", испричала је Сњежана за Дневник.
Месари су међу занимањима која би, према препорукама Хрватског завода за запошљавање, требало више уписивати. У четири највећа града, према анализама, недостају занатлије – зидари, кровопокривачи, столари, бравари, пекари и посластичари.
Потребно је и више љекара, медицинских сестара и техничара, логопеда, инжењера машинства, као и стручњака из СТЕМ области.
"Дефицитарна занимања се већ годинама не мијењају много, али се мијења њихов број, он расте. Та неусклађеност тржишта рада између потреба послодаваца и онога што нуди образовни систем постаје све израженија", објаснила је замјеница директора ХЗЗ-а Ивана Мехле.
Све више недостаје кувара и конобара, који су тражени и на приморју и у унутрашњости земље. У задарској туристичкој школи, кажу, квоте се брзо попуњавају.
"Сваке године имамо два одјељења кувара, једно одјељење конобара и једно одјељење посластичара. Имамо добру сарадњу с послодавцима – ресторанима и хотелима гдје наши ученици обављају практичну наставу. Али живот носи своје, можда раде годину, двије или три, па се преквалификују, а онда се поново врате", рекла је Диана Радић Шкара, директорка Хотелијерско-туристичке и угоститељске школе у Задру.
Према препорукама, на тржишту рада тренутно има превише пословних економиста, маркетиншких стручњака, социолога и дизајнера.
"То су заиста само препоруке, а колико ће бити уважене зависи од капацитета, инфраструктуре и могућности самих образовних установа. Оне узимају у обзир наше препоруке тамо гдје је то могуће", поручила је Мехле.
"Мајка ми је фризерка и тако се родила жеља за тим занимањем. Још у шестом разреду жељела сам своју прву фризерску лутку", рекла је Марија Мајетић, ученица треће године, смјер фризер.
"Гледала сам шта ме генерално занима. Највише ме привлачи њега коже; највише радимо са кожом, радимо третмане тијела и разне масаже", додала је Петра Шимунић, ученица прве године, смјер козметичар.
На једно уписно мјесто за фризера у Обртничкој школи за личне услуге пријавило се шест ученика.
"Послодавци нас током цијеле године контактирају и траже радну снагу. Већ сада се припремају за ову завршну годину – зову и питају имамо ли некога, позивају ученике на сезонски рад, тако да нема бојазни да они који желе да раде неће пронаћи посао", рекла је Даринка Штампар Шмагуц, директорка Обртничке школе за личне услуге.
Посао који желиш и који је тражен данас вриједи злата, дословно.
Тренутно на програму