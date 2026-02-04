Хладан туш за хиљаде грађана: Остају без новца

04.02.2026
На берзи рада у Хрватској тренутно је евидентирано око 88 хиљада незапослених, али право на новчану накнаду остварује тек сваки трећи. Иако се државне подршке често доживљавају као трошак, подаци показују да су незапослени који су уз њихову помоћ покренули властити посао изнадпросјечно успјешни.
Чак 89 посто особа које су уз подршку за самозапошљавање започеле предузетничку активност остало је активно и двије године касније, знатно више од просјечне стопе опстанка предузетника, која износи око 70 посто.
Упркос тим резултатима, Хрватски завод за запошљавање у децембру 2025. укинуо је могућност једнократне исплате новчане накнаде за покретање властитог посла. Одлука је посебно погодила оне који су већ отворили обрт или започели поступак, рачунајући на важећа правила.
“С планираних шест хиљада евра хтио сам отворити обрт. Умјесто тога, остао сам без накнаде и без прихода”, каже један незапослени из Истре, пише Пословни. Слична искуства имају и други који су се нашли између незапослености и пословања које још није заживјело.
Из ХЗЗ-а поручују да је одлука донесена због недостатка средстава, наводећи да су издвајања за накнаде у 2025. порасла за готово 28 одсто. Стручњаци, међутим, упозоравају да се тиме ризик пребацује с државе на појединца, иако је укупни трошак за прорачун једнак.
Прошле је године издато више од три хиљаде налога за једнократне исплате, а подаци показују да је ријеч о учинковитој мјери. Посебно тешка ситуација погодила је неколико стотина људи који су се у тренутку укидања мјере већ налазили у поступку. ХЗЗ наводи да се подршка за самозапошљавање наставља те да се захтјеви рјешавају у року од 30 дана, уз исплату мјесец дана након потписивања уговора.
