Фебруар је кључан мјесец за припрему баште: Ево како правилно орезати биљке

Извор:

Жена Блиц

04.02.2026

08:56

Орезивање воћке
Фото: Pexels

Прољеће је све ближе, али искусни баштовани знају да се права припрема за богату и здраву башту не ради у марту, већ знатно раније. Управо фебруар је мјесец који одлучује какав ће бити раст биљака, цвјетање и стање травњака током цијеле сезоне.

Баштенски стручњаци истичу да мали, али правовремени захвати у овом периоду могу направити огромну разлику када температуре порасту. Иако трава још мирује и кошење није препоручљиво, травњак захтијева пажњу. Најважније је избјегавати гажење по мокрој или залеђеној трави, јер се на тај начин сабија земљиште и оштећује коријен биљке.

Како припремити травњак за нову сезону

Током сувих и топлијих дана савјетује се лагано грабуљање, којим се уклањају остаци лишћа, маховина и сува трава. Овим поступком побољшава се проток ваздуха до коријена и спречава развој болести. По потреби, може се додати благо, природно ђубриво које не садржи агресивне хемикалије и безбједно је за дјецу, кућне љубимце и птице.

Фебруар – посљедњи позив за зимско орезивање

Ако орезивање није обављено раније, фебруар представља последњи тренутак за овај важан посао. Воћке попут јабука и крушака, као и руже и већина листопадних жбунова, треба да се орежу прије него што започне интензиван раст.

Уклањањем сувих, оштећених и укрштених грана омогућава се биљци да енергију усмјери на здраве дијелове, што касније резултира јачим гранама, обилнијим цвјетањем и квалитетнијим плодовима. Орезивање је најбоље обављати током сувог дана, када нема мраза, како би се избјегла додатна оштећења биљака.

илу-орезивање биљке-башта-04022026
илу-орезивање биљке-башта-04022026

Још неколико важних послова које не треба прескочити

Поред травњака и орезивања, фебруар је идеалан мјесец за провјеру стања баштенског алата, чишћење саксија и планирање садње. Ово је право вријеме да се наруче сјемена, припреме гредице и провјери дренажа земљишта.

Искусни баштовани савјетују и постављање заштите за младе биљке, јер су касни мразеви и даље могући. Мало додатне пажње сада може спријечити велике проблеме касније.

Коментари (0)
