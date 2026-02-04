Фебруар је кључан мјесец за припрему баште: Ево како правилно орезати биљке

Извор:
Прољеће је све ближе, али искусни баштовани знају да се права припрема за богату и здраву башту не ради у марту, већ знатно раније. Управо фебруар је мјесец који одлучује какав ће бити раст биљака, цвјетање и стање травњака током цијеле сезоне.
Баштенски стручњаци истичу да мали, али правовремени захвати у овом периоду могу направити огромну разлику када температуре порасту. Иако трава још мирује и кошење није препоручљиво, травњак захтијева пажњу. Најважније је избјегавати гажење по мокрој или залеђеној трави, јер се на тај начин сабија земљиште и оштећује коријен биљке.
Током сувих и топлијих дана савјетује се лагано грабуљање, којим се уклањају остаци лишћа, маховина и сува трава. Овим поступком побољшава се проток ваздуха до коријена и спречава развој болести. По потреби, може се додати благо, природно ђубриво које не садржи агресивне хемикалије и безбједно је за дјецу, кућне љубимце и птице.
Ако орезивање није обављено раније, фебруар представља последњи тренутак за овај важан посао. Воћке попут јабука и крушака, као и руже и већина листопадних жбунова, треба да се орежу прије него што започне интензиван раст.
Уклањањем сувих, оштећених и укрштених грана омогућава се биљци да енергију усмјери на здраве дијелове, што касније резултира јачим гранама, обилнијим цвјетањем и квалитетнијим плодовима. Орезивање је најбоље обављати током сувог дана, када нема мраза, како би се избјегла додатна оштећења биљака.
Поред травњака и орезивања, фебруар је идеалан мјесец за провјеру стања баштенског алата, чишћење саксија и планирање садње. Ово је право вријеме да се наруче сјемена, припреме гредице и провјери дренажа земљишта.
Искусни баштовани савјетују и постављање заштите за младе биљке, јер су касни мразеви и даље могући. Мало додатне пажње сада може спријечити велике проблеме касније.
