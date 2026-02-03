Logo
Провјерите пасоше: Овај детаљ вам може направити огромне проблеме

АТВ

03.02.2026

14:39

Провјерите пасоше: Овај детаљ вам може направити огромне проблеме
Фото: АТВ

Многи путници пажљиво провјеравају датум истека својих пасоша, али постоји још један, мање познат детаљ који вам може озбиљно пореметити планове.

Осим ограничења пртљага и забрањених предмета, важно је осигурати да путна исправа испуњава све услове земље у коју путујете.

Један од тих услова односи се на број празних страница у пасошу. Ако их нема довољно, могли бисте остати на аеродрому.

Превозници

БиХ

Нема добрих вијести из Брисела за превознике у БиХ

Иако је већини познато да пасош мора важити најмање три мјесеца након планираног повратка, многи не знају да укрцај на лет може бити одбијен ако нема довољно мјеста за улазне и излазне печате.

"Данас смо требали летјети за Камбоџу, али се испоставило да Џорџ нема довољно празних страница у пасошу", испричала је путна инфлуенсерка под називом @ремотероамс на ТикТоку у недавном видеу.

Бројне земље, посебно у Африци, Азији и на Блиском истоку, захтијевају да путници имају између двије и четири празне странице за визе или печате. Због тога неке авиокомпаније могу одбити укрцавање.

Намибија има најстроже захтјеве

Намибија захтијева чак шест празних страница, јер њихов улазни печат заузима готово цијелу страницу, а додатна се може користити за евентуално продужење боравка.

Боцвана, Мозамбик, Замбија, Брунеј, Јужноафричка Република и Мадагаскар захтијевају три или више празних страница, док су за Бахаме, Кубу, Кину, Сингапур и Индију довољне двије.

На шта још требате обратити пажњу

Осим празних страница, пасош не смије бити оштећен. То укључује трагове воде, плијесан, мрље, подеротине, неслужбене ознаке, недостајуће странице или оштећен чип.

ЦИК

Република Српска

ЦИК објавио резултате пријевремених избора након брисања гласова

Име на авионској карти мора се у потпуности подударати с именом у пасошу.

Грешке у уносу или кориштење старог презимена могу изазвати проблеме приликом пријаве.

Такође је важно провјерити да ли вам је потребна виза или електронско одобрење путовања (ЕТА), јер многе земље то захтијевају прије доласка, уз плаћање мање накнаде.

Искуства путника који су остали без печата

Многи путници су на друштвеним мрежама подијелили властита искуства када их је овај захтјев изненадио.

Влогерка Хејлс, која је посјетила више од 40 земаља, морала је хитно затражити нову путовницу у америчкој амбасади у Ирској, након што су је европски гранични службеници упозорили да неће моћи наставити путовање без новог документа.

Срећом, успјела је добити термин у посљедњи тренутак.

Због оваквих ситуација, стручњаци препоручују да прије сваког путовања у пасошу имате најмање двије празне странице.

Европа ускоро без печата

Једна добра вијест за путнике унутар Европе јесте да се ручно печатирање пасоша постепено укида.

Бојана Грегорић

Сцена

Мајка хрватске глумице 36 година није знала да је Српкиња

Европска унија увела је Систем уласка/изласка (ЕЕС), дигитални систем који евидентира биометријске податке те датуме уласка и изласка држављана земаља изван ЕУ, подсјећа "Индекс".

Ручно печатирање биће замијењено дигиталним записима. Очекује се да ће систем до априла 2026. године бити у потпуности имплементиран у свих 29 земаља Шенгена.

Ипак, већина земаља изван Европе и даље користи класичне печате, па је препоручљиво провјерити њихове услове прије путовања.

