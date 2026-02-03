Нема добрих вијести из Брисела за превознике у БиХ

Извор:
Министар комуникација и транспорта у Савјету министара Един Форто изјавио је данас да је видљиво да су прошлоседмични протести професионалних возача из БиХ упалили неке аларме код Европске комисије, али да није дошло до конкретних рјешења.
Форто је данас у Бриселу учествовао на састанку министара западног Балкана и Европске комисије, посвећеном проблемима са којима се суочавају професионални возачи у вези с боравком и радом у ЕУ, саопштено је из ресорног министарства.
На састанку је разговарано о потреби што хитнијег и конкретнијег рјешавања овог питања, имајући у виду директне посљедице које важећа правила имају по транспортни сектор, ланце снабдијевања и привреду региона.
"Професионални возачи нису безбједносни ризик за ЕУ, него људи који савјесно обављају свој посао. Зато морамо наћи прагматична рјешења у постојећем европском оквиру који имамо", поручио је Форто.
Он је навео да су упућени конкретни приједлози, и билатерално према Хрватској и према Европској комисији, изражавајући очекивање за њихово што хитније разматрање јер "нема више времена за чекање".
На састанку су, осим ресорних министара транспорта, учествовали и министри спољних послова и безбједности, односно унутрашњих послова, чиме је по први пут ово питање третирано у оквиру пуне надлежности свих релевантних ресора.
Форто је нагласио да је овакав приступ кључан за постизање дугорочних рјешења, јер се питање боравка и рада професионалних возача директно тиче миграционе политике, безбједносних процедура и међународних односа, те захтијева координисано дјеловање више ресора.
На састанку је закључено да ће бити формирана радна група која ће у наредном периоду радити на приједлогу рјешења проблема професионалних возача које ће бити упућено Европској комисији.
"Видимо да су протести који су одржани прошле седмице упалили неке аларме код Европске комисије, али нажалост нисмо чули никаква конкретна рјешења", рекао је Форто.
Прије министарског састанка, он се састао с директором Транспортне заједнице Матејем Закоњшеким и амбасадорима чланица западног Балкана с којима је разговарао о могућности јаснијег и пропорционалнијег регулисања статуса професионалних возача у оквиру постојеће ревизије Уговора о Транспортној заједници.
