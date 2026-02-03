Кошарац: Конаковић би требао признати да је Додик лидер који води док он остаје у сјени

Извор:
АТВ
03.02.2026
09:58
Коментари:0
Министра спољних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића боли што су лидер СНСД-а Милорада Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић отишли су у САД, истиче замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
- Њега нико не зове, остаје му само да у Сарајеву, у властитој немоћи и очају, снима несувисле видео уратке. Народна изрека каже да су у страху велике очи. У Конаковићевом случају - у страху су бесмислене и популистичке изјаве - додаје Кошарац.
Додаје да Конаковићеве ријечи нису ништа друго него одраз страха од дипломатских успјеха Републике Српске.
- Његове инсинуације о томе шта функционери Српске смију рећи у САД-у говоре искључиво о њему и његовој општој дезорјентисаности. То је конвертит који је прије избора у САД-у подржавао Бајдена, а сада је одједном за Трампа. Конаковић добро зна да не може парирати политикама Милорада Додика, лидера који досљедно брани интересе српског народа и Републике Српске, остварујући резултате на међународној сцени - наводи Кошарац на друштвеној мрежи Инстаграм.
Наводи да за разлику од Додика, који је препознат као лидер и политички фактор, Конаковић се показује као неспособан политичар.
- Његови наступи су пуни зависти и фрустрације јер нема ни снагу ни визију. Од Додика може само са учи! Умјесто што се бави празним оптужбама и јефтиним популизмом, Конаковић би требао признати да је Додик лидер који води, док он остаје у сјени, без стварног утицаја и без политичке тежине - додаје Кошарац.
