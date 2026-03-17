Сијарто: Брисел припремио одлуку о потпуној забрани увоза руске нафте

Званичници ЕУ су припремили одлуку о потпуној забрани увоза руске нафте и намјеравају да је представе 15. априла, три дана након парламентарних избора у Мађарској, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
Он је на конференцији Мађарске трговинске коморе у Будимпешти упозорио да ће снабдијевање енергентима постати прескупо ако се Мађарској забрани куповина јефтине нафте.
Економија
Више производа се хитно повлачи са тржишта
"Зато смо спремни да се боримо. Ако побиједимо 12. априла, онда ћемо се 15. априла борити против Брисела, како Будимпешти не би могао да забрани куповину повољне руске нафте", додао је Сијарто.
