Цетински подијелио линк за лажни чланак о "логору у Новом Саду"

Аутор:АТВ
17.03.2026
14:20
Хрватски пјевач Тони Цетински недавно је отказао концерт који је требало да одржи 8. марта у Новом Саду у хали Спенс и то само неколико сати прије него што је требало да изађе пред публику, под шокантним тврдњама да "дворана носи болна сјећања из рата деведесетих", што је изазвало оштре реакције.
Сада је Цетински отишао корак даље па је, након што му ни женино преузимање кривице на себе није помогло, на још један скандалознији начин покушао да оправда свој поступак.
Пјевач је овог пута у коментарима на "Фејсбуку", подијелио линк за лажни, тачније непостојећи текст, са насловом: "Водили су нас као стоку, жене су силовали: потресна исповијест Вуковарке из логора у Новом Саду".
Лажни текст који је подијелио наводно се налазио на мало познатом порталу "бранитељски форум". Ипак, кад се кликне на линк, пише да та страница не постоји.
Цетински је отказао концерт, који би му био пети пут како пјева у СПЕНС-у, након позива појединих удружења хрватских бораца који су навели да је Спенс 1991. године служио као „концентрациони логор“ за хрватске цивиле и борце. Цетински је изјавио да су га погодила свједочанства о том мјесту и да оно за њега носи „болне ратне успомене“, те се каје што је ту икада пјевао, уз поруку како вјероватно више неће наступати у Србији.
Градоначелник Новог Сада и управа Спенса оштро су демантовали ове наводе одговарајући да је у Спенсу био прихватни центар за српске избјеглице из Хрватске.
Обожаваоци Цетинског, и то не само у Србији већ широм региона – у БиХ, Црној Гори, Сјеверној Македонији, Словеније, па чак и Хрватске му одреда већ данима на друштвеним мрежама остављају коментаре и критикују га због тога што је отказао концерт у Новом Саду у посљедњи час. Будући да се страсти нису смириле, Тони Цетински је потом подијелио изјаву своје супруге и менаџерке Дубравке Цетински која је наводни кривац за то што је он отказао концерт, преноси Глас Српске.
