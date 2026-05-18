Зашто Никола Симић није глумио у серији "Бела лађа"?

Мало ко зна да је легендарни Никола Симић био тај који је, према тврдњама сценаристе Синише Павића, годинама наговарао да се напише серија у којој би ликови из "Тесне коже" били обновљени у савременом контексту.
Иако је био идејни творац повратка чувеног тандема, догодило се нешто потпуно неочекивано, Симић је на крају одбио улогу Димитрија Пантића.
Као разлог за овакву одлуку, славни глумац је навео свој тадашњи ангажман у хит серијама "Агенција за СИС" и "Љубав, навика, паника" на Телевизији Пинк. Симић је тврдио да је било физички немогуће да истовремено учествује у снимању чак три серије, што би био незапамћен напор чак и за такву легенду.
Ипак, друга страна приче баца потпуно другачије свјетло на овај догађај. Синиша Павић и продуцент Зоран Јанковић изјавили су да је Никола Симић одустао буквално пред сам почетак снимања, и то након што је све већ било чврсто договорено. Ова одлука је тада изазвала прави потрес у продукцији, јер је све било спремно за велики повратак чувеног Пантића.
Након Симићевог одустајања, улогу млађег референта преузео је маестрални Петар Краљ. Међутим, због промјене глумца и новог правца у ком је прича кренула, сам лик Димитрија Пантића је након првог циклуса значајно промијењен у односу на оног којег памтимо из "Тесне коже". Како је серија одмицала, лик Пантића је постепено маргинализован, док је фокус потпуно пребачен на Шојића и његове политичке махинације.
Сценариста Синиша Павић је током живота у једном интервјуу причао о овој ситуацији и рекао да му је све било веома стресно.
"Послије 'Беле лађе' био ми је потребан дужи одмор. Ту серију почео сам да пишем уз велики стрес, а завршио је уз још тежи, па сам дозволио себи извјестан отклон од тог посла. Најприје ми је Пантић, пошто је 10 година молио да му напишем ту серију и овјековјечим његову 'животну улогу', пред сам почетак снимања рекао да не може да учествује у том послу и да нема тих пара које би могле да промијене његову одлуку. На крају је и Шојић, након што је шест година беспрекорно радио свој посао, процијенио, као и Пантић, да телевизија 'нема' тих пара због којих би он то наставио да ради. Мени, који сам исписао 100 епизода, није падало на памет да те паре тражим. Али сам управо због гледалаца морао да преправим и поново напишем посљедњих осам епизода, промијеним главног глумца и цјелокупну структуру посљедње сезоне серије како не би остала недовршена. Никоме није пало на памет да ми плати бар тај допунски рад који је био тежи од свега што сам икада радио", испричао је Павић.
Никола Симић преминуо је у новембру 2014. године, а Милан Лане Гутовић у августу 2021. године.
