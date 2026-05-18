Logo
Large banner

Зашто Никола Симић није глумио у серији "Бела лађа"?

18.05.2026 07:12

Коментари:

0
Зашто Никола Симић није глумио у серији "Бела лађа"?
Фото: Printscreen/Youtube

Мало ко зна да је легендарни Никола Симић био тај који је, према тврдњама сценаристе Синише Павића, годинама наговарао да се напише серија у којој би ликови из "Тесне коже" били обновљени у савременом контексту.

Иако је био идејни творац повратка чувеног тандема, догодило се нешто потпуно неочекивано, Симић је на крају одбио улогу Димитрија Пантића.

Као разлог за овакву одлуку, славни глумац је навео свој тадашњи ангажман у хит серијама "Агенција за СИС" и "Љубав, навика, паника" на Телевизији Пинк. Симић је тврдио да је било физички немогуће да истовремено учествује у снимању чак три серије, што би био незапамћен напор чак и за такву легенду.

Милан Лане Гутовић у улози Срећка Шојића
Милан Лане Гутовић у улози Срећка Шојића

Ипак, друга страна приче баца потпуно другачије свјетло на овај догађај. Синиша Павић и продуцент Зоран Јанковић изјавили су да је Никола Симић одустао буквално пред сам почетак снимања, и то након што је све већ било чврсто договорено. Ова одлука је тада изазвала прави потрес у продукцији, јер је све било спремно за велики повратак чувеног Пантића.

Након Симићевог одустајања, улогу млађег референта преузео је маестрални Петар Краљ. Међутим, због промјене глумца и новог правца у ком је прича кренула, сам лик Димитрија Пантића је након првог циклуса значајно промијењен у односу на оног којег памтимо из "Тесне коже". Како је серија одмицала, лик Пантића је постепено маргинализован, док је фокус потпуно пребачен на Шојића и његове политичке махинације.

Петар Краљ у улози Димитрија Пантића
Петар Краљ у улози Димитрија Пантића

Сценариста Синиша Павић је током живота у једном интервјуу причао о овој ситуацији и рекао да му је све било веома стресно.

"Послије 'Беле лађе' био ми је потребан дужи одмор. Ту серију почео сам да пишем уз велики стрес, а завршио је уз још тежи, па сам дозволио себи извјестан отклон од тог посла. Најприје ми је Пантић, пошто је 10 година молио да му напишем ту серију и овјековјечим његову 'животну улогу', пред сам почетак снимања рекао да не може да учествује у том послу и да нема тих пара које би могле да промијене његову одлуку. На крају је и Шојић, након што је шест година беспрекорно радио свој посао, процијенио, као и Пантић, да телевизија 'нема' тих пара због којих би он то наставио да ради. Мени, који сам исписао 100 епизода, није падало на памет да те паре тражим. Али сам управо због гледалаца морао да преправим и поново напишем посљедњих осам епизода, промијеним главног глумца и цјелокупну структуру посљедње сезоне серије како не би остала недовршена. Никоме није пало на памет да ми плати бар тај допунски рад који је био тежи од свега што сам икада радио", испричао је Павић.

Никола Симић преминуо је у новембру 2014. године, а Милан Лане Гутовић у августу 2021. године.

(Мондо)

Подијели:

Тагови :

Никола Симић

Милан Лане Гутовић

Бела лађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су могући разлози због којих не губите килограме иако сте на дијети и редовно вјежбате

Здравље

Ово су могући разлози због којих не губите килограме иако сте на дијети и редовно вјежбате

6 ч

0
Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

Кошарка

Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

6 ч

0
рецепт тијесто храна

Друштво

Испробајте рецепт за пужиће са сиром и преливом: Домаће пециво мекано "као душа"

6 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Монструозно су је мучили, али је сваки пут преживјела: Данас је Света Ирина, ево шта никако не смијете да радите

7 ч

0

Више из рубрике

Испливао снимак када је гост ујео Ђанија: Прекинуо наступ, дезинфиковали му рану

Сцена

Испливао снимак када је гост ујео Ђанија: Прекинуо наступ, дезинфиковали му рану

17 ч

0
Мет Лебланк

Сцена

Због болести ћерке напустио глуму и брак: Разочарао се и преко ноћи све оставио!

17 ч

0
Пјевачица Шакира

Сцена

Како је Пике смувао Шакиру? Послао јој глупу поруку, а њен одговор га шокирао: Господе, она није нормална!

18 ч

0
Адрана Кадар

Сцена

Снајка Теодоре Џехверовић проговорила о проблемима у браку са 15 година старијим Савом: Мислио је да зна боље

21 ч

0

  • Најновије

14

06

Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

13

58

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

13

56

Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

13

55

Пала производња вегетаријанских замјенских производа

13

55

Хоће да забране кинеске аутомобиле, а сами користе дјелове из Кине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner