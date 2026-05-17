Због болести ћерке напустио глуму и брак: Разочарао се и преко ноћи све оставио!

17.05.2026 20:26

Мет Лебланк
Фото: Youtube/The Official Steve Harvey

Глумац Мет Лебланк, познат по улози Џоија Трибијанија у серији „Пријатељи“, прошао је кроз једно од најтежих животних раздобља када је његова ћерка Марина Перл добила озбиљну неуролошку дијагнозу.

Мет Лебланк је тада био на врхунцу славе, али је без размишљања одлучио да се повуче из глуме како би се у потпуности посветио породици и бризи о дјетету. Како је касније истицао, ниједан посао му није био важнији од здравља његове ћерке.

Глумац и његова супруга, манекенка Мелиса Мекнајт, вјенчали су се почетком 2000-их, а убрзо су добили ћерку. Међутим, након рођења, љекари су примјетили да дјевојчица има проблеме у моторичком развоју, а касније је утврђено озбиљно неуролошко стање.

Љекари су упозорили да би болест могла утицати и на друге функције, што је додатно отежало ситуацију у породици. Стрес и притисак који су услиједили оставили су посљедице и на брак, па су се Мет и Мелиса након неколико година одлучили на развод, уз наводе о „непомирљивим разликама“.

Ипак, остали су у коректним односима због заједничког родитељства, а глумац је више пута наглашавао да му је ћерка била и остала највећи животни приоритет.

Током најтежег периода, Мет Лебланк се потпуно повукао из јавности и каријере, проводећи време са ћерком и фокусирајући се на њено лијечење и опоравак. Касније је открио да су то били моменти када је био на ивици емоционалног слома, али и период који га је научио шта је заиста важно у животу.

Данас његова ћерка Марина живи стабилнији живот и повремено се појављује са оцем на јавним догађајима.

(курир)

