Глумац варао жену са 18 година млађом, она му се овако осветила

Глумац Александар Срећковић Кубура нашао се у центру медијског скандала када је преварио бившу супругу, фитнес инструкторку Марију Савић Срећковић. Њих двоје су били у браку више од двије деценије, а она му није остала дужна након што се сазнало да је вара.
Наиме, Кубура је тада ухваћен на дјелу, па је фотографисан како размјењује пољупце са 18 година млађом продуценткињом Петром Радивојевић. Глумац је с Петром тада радио на заједничком пројекту и с њом је, како се писало, био неколико мјесеци у тајној вези.
Фитнес инструкторка је за супругову превару сазнала из медија, а онда је одлучила да му врати истом мјером.
„Блиц“ је касније усликао Марију како у једном београдском кафићу размјењује њежности с јавности непознатим мушкарцем.
"Послужила сам се триком од прије неколико година када је Кубура на сличан начин уживао у једном кафићу. Само сам преписала сценарио, иако у школи то никада нисам радила. Не видим у томе ништа страшно, тада нисам причала о проблемима које сам имала, тако да нећу ни сада о овоме", рекла нам је након скандала Марија Савић Срећковић.
Марија и Кубура су потом поднијели папире за развод бракаа па су на заједнички живот дефинитивно ставили тачку. У браку су добили синове Алексу и Вању, а разлика између њих двојице је чак 17 година.
Продуценткиња Петра Радивојевић се након скандала огласила за медије.
"Не бих улазила у Кубурин однос са женом, нити сам у могућности да превише коментаришем актуелну ситуацију. Шта ће он да уради након свега, на њему је. Дијете сам разведених родитеља, тако да ми је позната та ситуација. Није му лако, али то мора сам да ријеши", рекла је тада Петра за „Блиц“.
Она је данас удата жена. Њен изабраник је Урош Петронијевић, с којим има двоје дјеце, те живи мирним породичним животом, док је турбулентне односе и везе са заузетима оставила иза себе.
Глумац Александар Срећковић Кубура не крије да је своју срећу пронашао на селу.
Он увијек истиче да ужива у сеоским пословима и вођењу домаћинства. Не либи се да ради све послове, има стоку и прави домаће кобасице.
"Одрастао сам у Краљеву, али већи дио дјетињства провео сам у Ратини. Волим село, пољопривреду… Доста дуго сам био задовољан Београдом, доста дуго сам био тамо, али сада могу да радим мање, а квалитетније, па сам нашао вријеме да дођем на село и бавим се неким другим стварима. Желио сам да се бавим нечим што ме испуњава и што је креативно, а то свакако вино и ракија захтијевају. Кум и ја смо почели да истражујемо, уводимо неке нове методе, тако да сам задовољан. Знам све комшије са села, помажемо се, обилазимо. Идемо једни код других када треба помоћ", рекао је Александар Срећковић Кубура за емисију „Метар мога села“.
