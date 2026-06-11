Приведена двојица директора српских основних школа из Косовске Каменице

Аутор:АТВ
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Канцеларија за КиМ саопштила је данас да су двојица директора српских основних школа из Косовске Каменице приведена по политичкој основи и налогу Приштине, додајући да им је, након вишесатних исказа у полицији, одређено полицијско задржавање до 48 сати.
Ријеч је о Неговану Васићу, директору ОШ "Братство" из села Стрезовце и Драгану Крстићу, директору ОШ "Десанка Максимовић" из Косовске Каменице.
- Припадници специјалних јединица такозване косовске полиције под пуним наоружањем прво су упали у породичне домове директора, вршећи претрес што је изазвало огроман стрес и страх њихових породица, посебно дјеце, да би потом упали и у школу "Братство" одакле су без икаквог основа и права покупили школску документацију - наводи се у саопштењу.
Канцеларија за КиМ је истакла да је та акција дио освете Аљбина Куртија због одличних резултата Српске листе на изборима одржаним прошле недјеље.
- Ова акција представља одмазду режима Аљбина Куртија због одличног резултата Српске листе на недјељним изборима и посебно, лошег резултата Куртијевог миљеника Рашића у Косовској Каменици којима је једини политички циљ протјеривање, хапшење и застрашивање честитих Срба које нису и не могу да натјерају да за њих раде и гласају - наводи се.
Из Канцеларије за КиМ су нагласили да тзв. косовска полиција нема шта да тражи у српским школама нити ту има икакве ингеренције.
- Данашњом демонстрацијом силе режим у Приштини покушава да криминализује поштене Србе и унесе немир и страх међу све честите Србе у Косовском Поморављу - истичу из Канцеларије за КиМ.
Канцеларија за Косово и Метохију захтјева да се ухапшени директори пусте на слободу и да се престане са притисцима на српски народ.
- Нема те силе и присиле којом Курти и његов слуга Рашић могу да оправдају свој изборни дебакл у свим српским срединама - поручују из Канцеларије за КиМ, а преноси Танјуг.
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