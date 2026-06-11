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Пао са бицикла, па сломио лобању: Познато стање повријеђеног у Миријеву

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:39

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Тешка саобраћајна незгода догодила се у току ноћи у Миријеву у којој је тешко повријеђен страни држављанин старости око 30 година.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, незгода се догодила око 1.30 часова у Улици витезова Карађорђеве звезде, када је мушкарац изгубио контролу и пао са бицикла при великој брзини.

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Пролазници су одмах притрчали како би му пружили прву помоћ до доласка Хитне помоћи. Екипа Хитне помоћи га је збринула на лицу мјеста и превезла на ВМА, гдје су му љекари констатовали тешке телесне повреде опасне по живот у виду фрактуре очне кости и крварења на мозгу.

"Повријеђени мушкарац задржан је на лијечењу и љекари му се боре за живот", изјавио је извор упознат са случајем.

Полиција је одмах изашла на лице мјеста и обавила увиђај, а истрага поводом овог случаја је у току.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

тешке повреде

ВМА

Србија

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