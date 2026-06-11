Пао са бицикла, па сломио лобању: Познато стање повријеђеног у Миријеву

Аутор:АТВ
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Тешка саобраћајна незгода догодила се у току ноћи у Миријеву у којој је тешко повријеђен страни држављанин старости око 30 година.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, незгода се догодила око 1.30 часова у Улици витезова Карађорђеве звезде, када је мушкарац изгубио контролу и пао са бицикла при великој брзини.
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Пролазници су одмах притрчали како би му пружили прву помоћ до доласка Хитне помоћи. Екипа Хитне помоћи га је збринула на лицу мјеста и превезла на ВМА, гдје су му љекари констатовали тешке телесне повреде опасне по живот у виду фрактуре очне кости и крварења на мозгу.
"Повријеђени мушкарац задржан је на лијечењу и љекари му се боре за живот", изјавио је извор упознат са случајем.
Полиција је одмах изашла на лице мјеста и обавила увиђај, а истрага поводом овог случаја је у току.
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