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Двије свиње угинуле у Славонији, потврђена афричка свињска куга

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:39

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Двије свиње угинуле у Славонији, потврђена афричка свињска куга
Фото: Pexel/cottonbro studio

Афричка свињска куга потврђена је у још једном објекту у на подручју Осијечко-барањске жупаније, гдје су угинуле двије животиње, саопштено је из Министарства пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске.

Ова заразна болест откирвена у селу Шаптиновци на подручју општине Ђурђеновац.

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Болест је утврђена у оквиру редовног програма надзирања афричке свињске куге, након позитивног лабораторијског налаза на једној угинулој свињи.

- У објекту су се налазиле три свиње - двије су угинуле, при чему је једна од њих узоркована и потврђено да је позитивна на афричку свињску кугу, док је трећа усмрћена и збринута у складу са прописаним мјерама - наведели су из Министарства и додали да је спроведен инспекцијски надзор и све мјере контроле и сузбијања болести.

Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске ће, по прикупљању свих потребних информација, одредити зоне ограничења, зону заштите и зону надзирања, у којима ће се примјењивати посебне мјере везане уз ограничења премјештања живих животиња и производа животињског поријекла, те друге прописане мјере.

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Министарство пољопривреде Хрватске јуче је саопштило да је потврђен случај афричке свињске куге у мањем објекту са свињама у насељу Иваново, на подручју општине Виљево, такође у Осијечко-барањској жупанији.

(СРНА)

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Тагови :

Славонија

Афричка куга свиња

свиње

Хрватска

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