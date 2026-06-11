Двије свиње угинуле у Славонији, потврђена афричка свињска куга

Аутор:АТВ
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Афричка свињска куга потврђена је у још једном објекту у на подручју Осијечко-барањске жупаније, гдје су угинуле двије животиње, саопштено је из Министарства пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске.
Ова заразна болест откирвена у селу Шаптиновци на подручју општине Ђурђеновац.
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Болест је утврђена у оквиру редовног програма надзирања афричке свињске куге, након позитивног лабораторијског налаза на једној угинулој свињи.
- У објекту су се налазиле три свиње - двије су угинуле, при чему је једна од њих узоркована и потврђено да је позитивна на афричку свињску кугу, док је трећа усмрћена и збринута у складу са прописаним мјерама - наведели су из Министарства и додали да је спроведен инспекцијски надзор и све мјере контроле и сузбијања болести.
Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске ће, по прикупљању свих потребних информација, одредити зоне ограничења, зону заштите и зону надзирања, у којима ће се примјењивати посебне мјере везане уз ограничења премјештања живих животиња и производа животињског поријекла, те друге прописане мјере.
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Министарство пољопривреде Хрватске јуче је саопштило да је потврђен случај афричке свињске куге у мањем објекту са свињама у насељу Иваново, на подручју општине Виљево, такође у Осијечко-барањској жупанији.
(СРНА)
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