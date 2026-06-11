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Узнемирујући снимак: Дјевојчица пала са 12. спрата

Аутор:

АТВ
11.06.2026 12:53

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Дјевојчица пала са 12. спрата
Фото: Screenshot / X

Дјевојчица Ецрин Дениз Караџа (14), из Адане у Турској, пала је са 12. спрата зграде док је пазила на своју браћу.

Упркос тешким повредама остала је жива. Њен отац Хакан Харпут Караџа изјавио је да су љекари рекли да ће дјевојчица ускоро моћи да хода, описујући цијели догађај ријечима: "Били смо свједоци чуда!".

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Инцидент се догодио 4. јуна у насељу Дадалоглу у општини Јуреир. Ецрин Дениз Караџа се, према наводима, нагнула кроз прозор на степеништу на 12. спрату како би посматрала млађу браћу која су се играла у дворишту зграде.

У једном тренутку изгубила је равнотежу и пала прво на надстрешницу, а затим на бетонску површину.

Тренутак пада забиљежила је сигурносна камера зграде.

Након пријаве, на лице мјеста стигла је хитна помоћ која јој је указала прву помоћ, а затим је превезена у болницу. Утврђено је да има прелом и напрслине ноге, док јој живот није био угрожен. Истрага је у току.

Отац Хакан Харпут Караџа је испричао шта се догодило тог дана.

"Моја кћерка се нагнула кроз степенишни отвор да би гледала браћу. Превише се нагнула и изгубила равнотежу. Мајка је у том тренутку била са дјецом и чула јак ударац. Када је сишла доле, видјела је крв и ћерку непомично на земљи. Срећом, комшије које су медицински радници одмах су јој пружиле прву помоћ, а затим смо је пребацили у болницу", рекао је.

"Ускоро ће поново ходати"

Отац је навео да његова кћерка нема трајних посљедица.

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"На почетку је имала крварење у мозгу, али се оно временом повукло. Сада су остали само ортопедски проблеми, повреде лијеве ноге и десне руке. Лијечење се наставља у болници града Адане. Управо је изашла из четворочасовне операције и стање јој је добро. Највећа срећа је што није изгубила свијест. Љекари кажу да ће ускоро поново ходати и да се не очекују трајне посљедице".

"Рекла ми је: 'Тата, нећу вас напустити!'"

Отац је описао и емотивне тренутке.

"Првих пет сати били су неиздрживи. То је био најтежи период у нашем животу. Очекивали смо најгоре вијести, али смо затим доживјели чудо. Када су ми показали снимак на којем је била при свијести, схватио сам да је заиста чудо што је преживјела. У интензивној њези стално је говорила да жели да види оца. Када сам дошао, рекла ми је: 'Тата, нећу вас напустити', То је био један од најважнијих тренутака у мом животу", испричао је

ПАЖЊА! СНИМАК ЈЕ ВЕОМА УЗНЕМИРУЈУЋ!

(Телеграф)

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Тагови :

несрећа

Турска

Дјевојчица пала са 12. спрата

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