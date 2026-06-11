Мелони: Вријеме да Европа нађе начин да комуницира са Москвом

Аутор:АТВ
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Вријеме је да Европа пронађе начине за успостављање интеракције са Москвом, изјавила је премијер Италије Ђорђа Мелони.
- Настављам да наглашавам потребу за тим да Европа започне заједничке, прагматичне разговоре о начинима интеракције са Москвом. Напори да се заштите правне границе не спречавају нас да држимо отворене канале који су неопходни за постизање наших циљева, јер ЕУ мора да буде спремна да води дијалог, док би праћење туђег вођства била грешка - навела је Мелонијева у обраћању Парламенту Италије.
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Мелонијева је изразила увјерење да би Европа требала да преузме важну улогу у "сценарију проналажења мирног рјешења за Русију и Украјину", те да дефинише услове на које може да утиче.
- Требали бисмо да створимо услове за мир, радећи заједно са нашим савезницима на осигуравању поузданих безбједносних гаранција за Украјину и новој архитектури европске безбједности која може да осигура дугорочну стабилност - рекла је Мелонијева.
Она је нагласила важност одржавања евроатлантског јединства и јачање сарадње између Европе и САД.
- То није увијек лак задатак, али он мора да се испуни. Ипак, координација не значи делегирање овлаштења. Што се тиче процеса проналажења мирног рјешења за сукоб Русије и Украјине, бројни услови зависе од Европе, тичу је се и утичу на њу, а на Европи је да се укључи у разговоре - напоменула је Мелонијева.
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Она је позвала на именовање једног представника ЕУ за Украјину, али није говорила о конкретним именима. Извори из Владе Италије рекли су за ТАСС да Рим нема конкретног кандидата.
(СРНА)
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