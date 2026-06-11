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Шок за посјетиоце познате плаже: Забрањени сунцобрани и лежаљке

Аутор:

АТВ
11.06.2026 11:18

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Море плажа
Фото: pexels/Mehmet Turgut Kirkgoz

Локалне власти у италијанској регији Сардинија забраниле су постављање сунцобрана на плажи Пунта Молентис особама између 10 и 65 година, у оквиру нових мјера заштите околиша на једној од најпознатијих плажа на југоисточној обали отока.

Мјера је уведена у мјесту Вилласимиус, а изузетак се односи само на породице с дјецом млађом од 10 година и особе старије од 65 година, којима је дозвољено поставити по један сунцобран.

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Посјетиоци, осим тога, морају платити десет евра за улазак на плажу, иако је ријеч о јавној плажи.

Одлука је изазвала бројне реакције јавности и туриста, од негодовања до ироничних коментара на друштвеним мрежама.

Дио посјетилаца упозорио је и на могуће здравствене ризике, укључујући сунчаницу, топлотни удар и повећану изложеност штетном сунчевом зрачењу, пише Тхе Гуардиан.

Власти Вилласимиуса образложиле су нове мјере потребом да се заштити природна љепота Пунта Молентиса, који се налази у заштићеном подручју. Плажа се поново отвара након што је од прошлог јула била затворена због разорног пожара који су изазвали пиромани.

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Из општине су навели да су пожар и изузетни временски услови на мору довели до потребе за строжим правилима како би се ограничио људски утицај и сачувало подручје за будуће генерације.

Осим сунцобрана, забрањено је постављање сјеница, шатора и других конструкција за заштиту од сунца. Правила ће остати на снази до краја октобра.

Нова ограничења на Сардинији уведена су у вријеме када се у Италији настављају дугогодишње расправе о кориштењу јавних плажа и доступности обале грађанима. На плажи Јесоло, у близини Венеције, власти су смањиле број мјеста за лежаљке и сунцобране за 20.000, с циљем стварања већег простора између посјетилаца.

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Италијанске јавне плаже често су претрпане, посебно због раста цијена најма лежаљки и сунцобрана на приватним плажама.

Према подацима највеће италијанске организације за заштиту потрошача Алтроцонсумо, просјечна цијена најма двије лежаљке и сунцобрана у приватним концесијама порасла је за 24 посто у посљедњих пет година, а само у прошлој години за шест посто.

(Радио-Сарајево)

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Тагови :

Италија

Сардинија

Плажа

Море

Туристичка дестинација

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