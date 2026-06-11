Пробудио ме: Земљотрес погодио дио БиХ

Аутор:АТВ
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Слабији земљотрес погодио је у сриједу навече дио Босне и Херцеговине (БиХ). Према подацима сајта ЕМСЦ, потрес се десио око 22:42 минута.
Земљотрес се осјетио у Сарајеву, а Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ) нема података о јачини и дубини земљотреса.
Грађани пишу да се земљотрес благо осјетио.
Хроника
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"Благи земљотрес, осјетио се на секунду"; "Кратко, али јако"; "Благо је затресао"; "Пробудио ме"; "Пар секунди се осјетио"... неки су од коментара грађана Сарајева.
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