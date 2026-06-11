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Пробудио ме: Земљотрес погодио дио БиХ

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:42

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Пробудио ме: Земљотрес погодио дио БиХ
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Слабији земљотрес погодио је у сриједу навече дио Босне и Херцеговине (БиХ). Према подацима сајта ЕМСЦ, потрес се десио око 22:42 минута.

Земљотрес се осјетио у Сарајеву, а Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ) нема података о јачини и дубини земљотреса.

Грађани пишу да се земљотрес благо осјетио.

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"Благи земљотрес, осјетио се на секунду"; "Кратко, али јако"; "Благо је затресао"; "Пробудио ме"; "Пар секунди се осјетио"... неки су од коментара грађана Сарајева.

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Тагови :

Земљотрес

потрес

Сарајево

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