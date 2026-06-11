Опрез! Хладан фронт доноси пљускове, грмљавину и град

Аутор:АТВ
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Републику Српску данас очекује нестабилно вријеме уз пролазак хладног фронта, што ће у појединим крајевима донијети кишу, пљускове са грмљавином, а локално су могуће и непогоде праћене градом и јаким вјетром.
Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, јутро је протекло у знаку облачног времена, уз падавине на сјевероистоку и у Крајини, док је на југоистоку и југу преовладавало сунчаније вријеме.
Најтоплије јутрос је било у Требињу, гдје је измјерено двадесет степени, док је на Чемерну забиљежено свега једанаест степени. У Бањалуци, Вишеграду и Добоју жива у термометру показивала је шеснаест степени. У Бијељини, Билећи и Мркоњић Граду измјерено је петнаест, у Новом Граду, Приједору, Рибнику и на Хан Пијеску четрнаест, а у Фочи тринаест степени Целзијусових.
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Током пријеподнева преовладаваће облачно и свјежије вријеме са кишом и пљусковима, док се на југу и југоистоку очекује топлије вријеме уз промјенљиву облачност. Како дан буде одмицао, киша и јачи пљускови шириће се ка истоку и југу Републике Српске. Метеоролози упозоравају да су локално могуће временске непогоде, појава града и јак вјетар. Увече се на истоку очекује киша, док ће у осталим предјелима бити углавном суво, уз дјелимично разведравање на крајњем сјеверозападу.
Максимална дневна температура у првом дијелу дана кретаће се од шеснаест степени на западу, па све до тридесет степени на југоистоку и југу земље. Вечерњи сати доносе освјежење и пад температуре, па ће минималне вриједности бити између девет и петнаест степени, док ће на југу остати нешто топлије, око деветнаест степени.
Бањалучане данас очекује претежно до потпуно облачно вријеме праћено кишом и пљусковима са грмљавином у првом дијелу дана. Послијеподне се очекује постепен престанак падавина, а касно увече и дјелимично разведравање. Дуваће умјерен и појачан вјетар сјеверних смјерова. Максимална температура у првом дијелу дана достићи ће око деветнаест степени, док ће се у вечерњим часовима температура спустити на око тринаест степени.
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