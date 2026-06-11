Отац, мајка и кћерка страдали у пожару: Трагедија у Њемачкој

Аутор:АТВ
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Три особе погинуле су у пожару у кући у граду Фризаку у њемачкој савезној покрајини Бранденбург, саопштила је полиција.
У саопштењу се наводи да су пожару страдали чланови једне породице: отац, мајка и ћерка, као и да је кућа готово потпуно изгорјела, пренио је Шпигел.
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Истиче се да су екипе хитне помоћи пронашле три тијела током гашења пожара, као и да полиција истражује узрок пожара.
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