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Отац, мајка и кћерка страдали у пожару: Трагедија у Њемачкој

Аутор:

АТВ
11.06.2026 07:22

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Три особе погинуле су у пожару у кући у граду Фризаку у њемачкој савезној покрајини Бранденбург, саопштила је полиција.

У саопштењу се наводи да су пожару страдали чланови једне породице: отац, мајка и ћерка, као и да је кућа готово потпуно изгорјела, пренио је Шпигел.

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Истиче се да су екипе хитне помоћи пронашле три тијела током гашења пожара, као и да полиција истражује узрок пожара.

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Тагови :

Њемачка

пожар

пронађено тијело

Ватрогасци

Хитна помоћ

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