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Аустрија се сјећа убијене д‌јеце, међу њима и двоје из БиХ

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АТВ
11.06.2026 07:08

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Аустрија се сјећа убијене д‌јеце, међу њима и двоје из БиХ
Фото: АТВ

Годишњица крвопролића у школи БОРГ у Грацу обиљежена је данас широм Аустрије, али у миру и тишини, што је била жеља ученика школе БОРГ.

Прије тачно годину дана бивши ученик је убио девет ученица и ученика и једну наставницу. За разлику од догађаја од прије годину дана, годишњица је у знаку тихог сјећања, далеко од очију јавности.

Ана Бела, Луција, Павел, Каид, Паулина, Леа, Лео, Хана, Леони и професорка Дорит Виенер убијени су на данашњи дан у гимназији БОРГ у Грацу, у улици Драјершиценгасе.

Један од оних који се са болом сјећају тог дана је и Адис Орашчанин, ујак 15-годишње Хане настрадале у Грацу. Он се присјетио њене зрелости, харизме и дубоке повезаности са породицом. Након трагичног губитка, породица се суочава са неизмјерном тугом.

И данас, баш као и проткелих годину дана, у граду на ријеци Мури многи тугују.

„Од свих мојих нећакиња, она ми је била најдража“, присјетио се Адис Орашчанин, Ханин ујак у разговору за „Кроне“.

Имала је 15 година, пред њом је био читав живот, а била је изузетно вољена међу својим школским другарицама.

„Била је особа која се слагала са свима и коју су сви вољели”, каже он. Хана је преминула 10. јуна у нападу заједно са још деветоро других ученика. Једна професорка је изгубила битку за живот у Универзитетској клиници у Грацу.

Д‌јевојчица је пронашла свој вјечни мир у БиХ, поред свог д‌једа. „То је била жеља њене мајке, јер су Хана и њен д‌јед били нераздвојни.“ Сада је њена д‌јечија соба у стану у Грацу празна.

Тихо сјећање

Док су представници покрајинске владе, председништво Ландтага и шефови посланичких клубова свих странака заступљених у парламенту присуствовали тихом, међурелигијском комеморативном чину у катедрали, ученици БОРГ-а су дан обиљежили без присуства медија и јавности, на њихов изричит захтјев. Директорка школе Лиане Строхмаиер изјавила је:

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„Више од половине ученика одлучило је да све остане унутар школе и да се обиљежи у малом кругу.“

Како би се носили са незамисливим догађајем, многи ученици и даље користе психолошку помоћ. Годишњица је за њих посебан изазов, рекла је психолошкиња Реинхилд Валнер:

„Ово присећање ће, наравно, поново активирати осјећања из тог времена.“ Шеснаест школских психолога, као и удружење родитеља, пратиће ученике и на дан комеморације и касније.

Град позвао на комеморацију у општини

Иначе, још синоћ град Граз је организовао комеморацију за породице жртава, такође без присуства јавности. Присуствовали су градска влада, сви одборници, чланови покрајинске владе и родбина жртава.

Ријечи сећања упутили су директорка БОРГ-а Лиане Строхмаиер, предсједник удружења родитеља Мирза Чандић, као и градоначелница Граца Елке Кахр. Након тога, представници вјерских заједница одржали су молитве, а положени су вијенци и цвијеће у име града Граца, као и свијеће од присутних.

Државни врх изразио саучешће

Данас, у Савезној влади је одржан минут ћутања. Предсједник Аустрије Александер Ван дер Белен подсјетио је на трагедију путем друштвене мреже Икс:

„Наша је дужност да учинимо све како бисмо помогли преживјелима и породицама са свим што имамо као заједница.“

Саучешће је изразио и канцелар Кристијан Стоцкер (ÖVP): „Ни данас нема ријечи којима би се могао изразити бол, невјерица и туга коју је изазвао овај чин насиља једног појединца.“

Вицеканцелар Андреас Баблер, нагласио је да се напад „дубоко урезао у колективно сјећање нашег друштва“. Министарка спољних послова Беате Меинл-Реисингер (НЕОС) рекла је:

„Школе морају бити сигурно мјесто како би се д‌јеца и млади могли развијати на најбољи начин.“

Реформа Закона о жртвама кривичних д‌јела

Поводом годишњице, Министарство социјалних питања најавило је даљи рад на изради Закона о жртвама кривичних д‌јела, који већ сада предвиђа накнаду за бол, психотерапијску подршку и покривање трошкова сахране. Циљ реформе је да се жртвама кривичних д‌јела и њиховим породицама убудуће пружи још шира финансијска подршка, преносе Независне.

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Тагови :

Аустрија

Убиство

сјећање

Грац

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