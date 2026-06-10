Бил Гејтс пред Конгресом: Набављао му лијек "како би се носио са посљедицама секса са Рускињама"

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Суоснивач компаније Мајкрософт Бил Гејтс данас ће сведочити иза затворених врата пред Конгресом Сједињених Америчких Држава, у оквиру истраге о везама са покојним осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном.
Саслушање пред Одбором за надзор Представничког дома услиједило је након објављивања нових докумената Министарства правде САД, у којима се помињу контакти и наводне пословне и филантропске везе Гејтса и Епстајна, преноси CNN.
Документа такође садрже, како је истакнуто, непровјерене наводе о природи њиховог односа.
Одбор је од Гејтса затражио добровољну сарадњу, а он ће бити 15. особа која сведочи у оквиру ове истраге. Посланици из редова републиканаца и демократа најавили су да ће постављати питања о обиму и природи његовог односа са Епстајном.
У документима Министарства правде наводи се више електронских порука и записа о састанцима и контактима, укључујући период након Епстајнове осуђујуће пресуде 2008. године.
У појединим наводима помињу се тврдње о Епстајновом посредовању у личним и приватним питањима, укључујући сексуалне сусрете за Гејтса и помоћ у набавци лијекова, сексуално преносиву инфекцију од своје супруге.
Иако имејлови сугеришу да је у то вријеме постојао прекид у њиховом пријатељству, састанци и размена порука су се наставили током тог периода, преноси Танјуг.
Епстајн је у једном имејлу тврдио да је помогао Гејтсу да набави лијек "како би се носио са посљедицама секса са Рускињама" и "недозвољених састанака са удатим женама".
У имејлу се такође помиње да је Гејтс тражио од Епстајна да обезбеди Адерал за бриџ турнире.
Гејтс је одлучно одбацио те тврдње, истичући да је имао ограничен број сусрета са Епстајном и да "никада није посјетио Епстајново острво, никада није присуствовао забавама и није био умијешан ни у какве илегалне активности повезане са њим".
"Ове тврдње су апсолутно апсурдне и потпуно нетачне. Једино што ови документи показују је Епстајнова фрустрација што није имао стални однос са Гејтсом и колико је далеко ишао да га намами и оклевета", навео је представник Гејтса.
Тврдње садржане у нацрту имејла су непровјерене и непотврђене и нема назнака да је порука икада подијељена са Гејтсом или било ким другим. Суоснивач Мајкрософта није оптужен за било какво кривично дело повезано са Епстајном, наводи амерички ТВ канал.
Предсједавајући Одбора за надзор Представничког дома Џејмс Комер изјавио је да ће опсег питања током саслушања бити широк и да ће законодавци тражити појашњења о свим околностима односа Гејтса и Епстајна.
Гејтс је међу многим моћним личностима, од Хауарда Лутника до Била Клинтона, које су се појавиле на видео снимцима или фотографијама повезаним са Епстајном, које је објавило Министарство правде САД из својих досијеа.
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