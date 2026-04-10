Бил Гејтс о свједочењу у случају Епстин: „Жалим због сваког минута који сам провео са њим“

Аутор:АТВ
Коментари:0
Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс свједочиће пред Конгресом САД о својој вези са осуђеним педофилом Џефријем Епштајном. Саслушање је дио истраге о преминулом финансијеру коју води Надзорни одбор Представничког дома, пред којим су већ свједочиле бројне истакнуте личности, укључујући Била и Хилари Клинтон, пише Скај њуз .
Гејтс није оптужен ни за један злочин, а његов портпарол је рекао да „поздравља прилику“ да одговори на питања. „Иако никада није свједочио нити учествовао ни у једној од Епштајнових незаконитих активности, радује се прилици да одговори на сва питања одбора и подржи њихов важан рад“, наводи се у саопштењу. Саслушање је заказано за 10. јун.
Све су већи позиви истакнутим особама именованим у такозваним Епштајновим досијеима да се јаве и открију своје везе са њим и било какво сазнање о његовим злочинима. Међутим, само помињање у документима не подразумева почињење злочина.
Милиони докумената које је објавило Министарство правде САД посљедњих мјесеци укључују имејлове између Епштајна и Гејтса, као и његове фотографије.
Гејтс тврди да су његов однос и вишеструки састанци са Епштајном били ограничени на разговоре о филантропији и да је била грешка састати се са њим. „Жалим због сваког минута који сам провео са њим“, рекао је за аустралијски 9News раније ове године.
Свијет
Огласила се Меланија Трамп: Лажне гласине да престану
Трампов бивши државни тужилац се такође појављује пред одбором
Очекује се да ће се Пам Бонди, бивша државна тужитељка у администрацији Доналда Трампа, која је отпуштена прошле недјеље, такође појавити пред одбором у наредним мјесецима. Трамп је наводно био незадовољан њеним поступањем са Епштајновим досијеима. Позив за њено свједочење подстакла је републиканка Ненси Мејс, која је рекла да „амерички народ жели одговоре“.
Џефри Епштајн, богати и добро повезани финансијер, ухапшен је 2019. године по федералним оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације. У августу те године пронађен је мртав у својој затворској ћелији.
Његове везе са неким од најмоћнијих људи на свијету доспјеле су под лупу након што је Трамп прошлог новембра потписао закон којим се од Конгреса захтјева да објави документа везана за истрагу о Епштајну.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 д0
Свијет
4 д0
Свијет
6 д0
Свијет
1 седм0
Најновије
Најчитаније
11
08
10
57
10
50
10
44
10
32
Тренутно на програму