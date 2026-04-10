Америчке трупе би могле да напусте Европу

АТВ
10.04.2026 08:40

Два припадника америчке војске стоје поред оклопног возила

Амерички предсједник Доналд Трамп разматра могућност повлачења дијела америчких снага из Европе због незадовољства ангажманом НАТО савезника у осигуравању Хормушког мореуза, као и због застоја у плановима везаним за куповину Гренланда, потврдио је један високи званичник Бијеле куће.

Високи званичник Бијеле куће, који је желио остати анониман како би могао говорити о интерним расправама, изјавио је за Дефенс њуз да коначна одлука још није донесена, те да Бијела кућа није затражила од Пентагона израду конкретних планова за смањење броја војника у Европи.

Већ сама чињеница да се разматра ова опција показује колико су се односи између Вашингтона и европских НАТО савезника погоршали у посљедњим мјесецима. Посјета генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа Бијелој кући у сриједу, према свему судећи, није значајније поправила стање трансатлантских односа, за које се наводи да су на најнижем нивоу од оснивања НАТО-а 1949. године.

Бијела кућа је раније јавно саопштила да је Трамп разматрао и могућност потпуног повлачења из Савеза.

Смањењем броја америчких војника у Европи, омогућило би се значајно умањење безбједносних обавеза Вашингтона на континенту без формалног напуштања НАТО-а, што би уједно отворило и одређена уставноправна питања.

Сједињене Америчке Државе тренутно имају више од 80.000 војника распоређених широм Европе и од Другог свјетског рата имају кључну улогу у сигурносној архитектури континента. Више од 30.000 тих војника налази се у Њемачкој, док је значајан број распоређен и у Италији, Уједињеном Краљевству и Шпанији.

Званичник није прецизирао које би земље могле бити погођене, нити колико би војника могло бити повучено уколико Трамп одлучи наставити с овом идејом.

Дуготрајно затегнути односи између Трампа и НАТО-а додатно су се погоршали у посљедња три мјесеца. Почетком јануара изазвао је трансатлантску кризу поновним пријетњама да ће припојити Гренланд, прекоморску територију Данске, преноси Аваз.

Од почетка рата с Ираном 28. фебруара, Трамп изражава снажно незадовољство јер НАТО савезници нису понудили помоћ у поновном отварању Хормушког мореуза, кључне руте за глобално снабдијевање енергентима, која је углавном затворена упркос крхком примирју најављеном ове седмице.

Дипломате НАТО-а раније су истицале да Сједињене Америчке Државе нису јасно прецизирале да ли очекују да евентуална мисија у Хормушком мореузу започне током сукоба или након његовог завршетка, нити су навеле које конкретне способности очекују од сваке појединачне чланице.

