Саобраћај кроз Хормушки мореуз и даље је ограничен упркос примирју

Приступ Хормушком мореузу и даље је ограничен и под контролом, а бродски саобраћај остаје знатно смањен упркос споразуму о прекиду ватре између Сједињених Америчких Држава и Ирана, рекао је шеф Националне нафтне компаније Абу Дабија (АДНОЦ) Султан Ал Џабер.
Он је казао да мореуз “није отворен” и да је пролаз кроз њега “ограничен, условљен и контролисан”, пренио је Си-ен-ен.
Ал Џабер је навео да је приступ том пловном путу подложан условима и политичком утицају Ирана и упозорио да наоружавање тог виталног поморског коридора не може да буде толерисано, јер угрожава слободу пловидбе и глобалну економску стабилност.
"Наоружавање овог виталног пловног пута, у било ком облику, не може да се толерише. Ово би поставило опасан преседан за свијет, поткопавајући принцип слободе пловидбе који је темељ глобалне трговине и, на крају крајева, стабилности глобалне економије", оцијенио је он.
Иран је саопштио да је пролаз кроз мореуз могућ уз координацију са иранским оружаним снагама и уз уважавање техничких ограничења.
Ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи истакао је синоћ да ће Иран прећи у нову фазу управљања стратешким Ормуским мореузом, наведено је у његовој поруци грађанима, која је прочитана на иранској државној телевизији.
Прије сукоба, Ормуски мореуз је функционисао као слободан међународни пловни пут.
Како је пренијела Ал Џазира, пет бродова је прешло мореуз у сриједу, у односу на 11 претходног дана, а седам је прошло у четвртак, према подацима фирме за тржишне информације “Кплер”.
Више од 600 бродова, укључујући 325 танкера, и даље се налази у застоју у Персијском заливу због блокаде.
Аналитичари наводе да неизвјесност око примирја и безбедности пловидбе и даље чини транзит ризичним, а процјењује се да би максимални капацитет безбједног проласка могао да буде између 10 и 15 бродова дневно уколико се примирје одржи.
Ормуски мореуз је један од кључних енергетских коридора кроз који се обично транспортује око петине глобалних залиха нафте и течног природног гаса, а прије избијања сукоба дневно је биљежено између 120 и 140 транзита бродова.
