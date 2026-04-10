Данас је Велики петак – најтужнији дан у хришћанству

Православни вјерници обиљежавају Велики петак, дан када је Исус Христос осуђен и разапет на Голготи, жртвујући се за све људе. Данас многи не једу ништа или само хлеб и воду. Пости се и фарбају се ускршња јаја.
На Велики петак, најтужнији дан у хришћанству, страдао је на крсту Исус из Назарета, Бог и човјек.
У православним храмовима, на вечерњим богослужењима на овај дан обиљежава се вријеме смрти и скидања са крста тијела Господњег, када се на посебно украшен сто испред олтара, који симболично представља Христов гроб, износи плаштаница.
Зашто је Велики петак најтужнији дан у години?
Три пута се, уз звуке клепала, обилази око цркве, што симболично представља Христову сахрану.
Плаштаница се потом полаже испред олтара, а верници у тишини долазе на целивање све до сутра увече. Дан се проводи у тиховању и молитви.
Заустављају се сви послови у кући и пољу, најважнији посао данас је бојење јаја и то у црвену боју, симбол проливене крви Христове и новог живота који се рађа из његове свјесне жртве.
Прво црвено јаје назива се чуваркућа, чува се на посебном мјесту да се не разбије. Приписују му се посебна својства – љековитост, плодотворност, заштита од града и злих сила...
Ко не стигне данас, може да обоји јаја и сутра ујутру, прије сунца.
Данас се строго пости, ко може, не једе ништа, други само суви хлеб и воду. Посте чак и они који то нису чинили током претходних дана Великог поста.
Старији људи кажу: ако на Велики петак пада киша, неће бити шљива, ако је топло и сунчано очекује се велики род воћа.
