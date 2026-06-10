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Дневни хороскоп за 10. јун: Коме се смијеши љубав, а ко мора припазити на здравље?

Аутор:

АТВ
10.06.2026 07:40

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Хороскоп
Фото: pexels/ Gabriela Hughes

Прочитајте дневни хороскоп за све знакове Зодијака. Сазнајте шта вас очекује на послу, у љубави и када је ријеч о здрављу.

Ован

Посао: Данас ћете успјети да завршите обавезу која вас је дуго оптерећивала. Љубав: Партнер очекује искрен разговор о плановима за будућност. Слободни Овнови могли би да упознају занимљиву особу преко пријатеља. Здравље: Потребно вам је више одмора.

Бик

Посао: Финансијска ситуација иде у бољем правцу захваљујући једном паметном потезу. Љубав: Емотивна сигурност вам је данас важнија од узбуђења. Здравље: Могућа је осјетљивост грла.

Близанци

Посао: Неочекивана информација могла би да промијени ваше планове. Љубав: Привлачите пажњу гд‌је год да се појавите, а флерт је извјестан. Здравље: Више се крећите.

Рак

Посао: Сарадња са особом од повјерења доноси добре резултате. Љубав: Партнер показује више разумијевања него што очекујете. Здравље: Потребно вам је више сна.

Лав

Посао: Пред вама је прилика да покажете своје лидерске способности. Љубав: Једна особа покушава да привуче вашу пажњу на суптилан начин. Здравље: Енергија је стабилна.

Д‌јевица

Посао: Успјешно рјешавате проблем који је другима д‌јеловао нерешиво. Љубав: Не дозволите да ситнице покваре лијепо расположење. Здравље: Могућа напетост у раменима.

Вага

Посао: Важан разговор отвара врата новим пословним могућностима. Љубав: Романтичан гест партнера могао би да вас обрадује. Здравље: Потребно је више физичке активности.

Шкорпија

Посао: Данас ћете морати брзо да реагујете на промјене околности. Љубав: Искреност доноси стабилност у односу. Здравље: Избјегавајте стресне ситуације.

Стријелац

Посао: Добићете подршку особе од које то нисте очекивали. Љубав: Слободни Стријелчеви могли би да обнове контакт са неким из прошлости. Здравље: Пријаће вам боравак на отвореном.

Јарац

Посао: Дан је одличан за планирање и организацију будућих обавеза. Љубав: Партнер жели више заједничког времена. Здравље: Могућ је мањи пад енергије у вечерњим сатима.

Водолија

Посао: Креативне идеје данас вам доносе предност у односу на конкуренцију. Љубав: Неочекивана порука могла би да вам поправи расположење. Здравље: Више свјежег ваздуха биће вам од користи.

Рибе

Посао: Интуиција вас води ка добром пословном рјешењу. Љубав: Емотивни разговор доноси олакшање и већу блискост. Здравље: Потребно је више одмора и мање оптерећења.

(Мондо)

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