Амерички истражиоци наставили саслушања српских логораша у Дервенти

Аутор:АТВ редакција
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У Основном суду у Дервенти, амерички истражиоци наставили су саслушања српских логораша који су преживјели тортуре у злогласном логору Рабић 1992. године.
За америчке тужиоце-истражиоце посла би било у цијелој БиХ, јер се о страдању Срба и након више од три деценије од рата, ћути. Павосуђе БиХ не доноси пресуде, свједока је сваким даном све мање, а починиоци стравичних злочина, су и даље на слободи.
Америчким истражиоцима имали би шта рећи Срби из свих крајева БиХ! Свакодневних тортура у логору у Високом, добро се сјећа Миленко Милановић, о свему је каже свједочио и на суду још претпрошле године, али пресуде за починиоце злодјела, још нема.
- У логору у Високом било је у самој касарни Ахмет Фетанагић око 600, 600 и који затвореник, међутим све жене, дјеца и старији људи су затворени у два дома у Хлабчевићима и Махали, тако да је у Високом било око 1000 људи који су се нашли у заточеништву - каже Миленко Милановић из Бијељине.
Пут Дервенте да би предочио експертизу о почињеним ратним злочинима у логорима за Србе на подручју Брода, а коју је овјерио Хашки трибунал, сутра ће кренути и предсједник Организације за тражење погинулих бораца и несталих цивила из Брода.
- Имамо тамо извршиоце злочина, имамо њихове фотографије, картоне, гдје се налазе, гдје су били за вријеме рата, све имамо и ми смо унијели унутра, зато што су свједоци преносили ко их је малтретирао, дошли су до њихових имена, података, неких детаља који су толико упечатљиви - наводи Марко Грабовац предсједник Организације за тражење погинулих бораца и несталих цивила из Брода.
О страдању Срба и те како би се могло говорити и у Сарајеву, јер неки од починилаца и данас слободно ходају Америком, јасан је координатор борачких организација Сарајевско-романијске регије.
- Шта би било добро да Тужилаштво или Европска заједница уђе у суд или тужилаштво БиХ који се бави ратним злочинима, јер ту је један од највећих криминала када је у питању БиХ. Немогуће је да нико из Сарајева не лежи тренутно у затвору за ратне злочине гдје су клали, сјекли главе, силовали људе, а за све имају докази писани, аудио, видео докази, само нека дођу овдје - наводи Горан Шеховац координатор борачких организација Сарајевско-романијске регије.
Долазак америчких истражилаца поздрављају и из Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, али кажу до сада била пракса да амерички истражиоци долазе када се истражују поступци који се односе на стицање држављанства.
- Пракса је показала када су у питању био Мрнџић случај да је против њега вођен поступак у САД-у, али управо због лажирања документације приликом стицања држављанства, односно вођен је поступак за одузимање држављанства. С друге стране били смо свједоци претходних година када је у питању Алмад Незировић који је управо био оптужен за злочине у Посавини, Азра Башић да су они изручени БиХ и да су они процесуирани у БиХ - нагласио је Виктор Нуждић в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.
Планирано је да амерички истражиоци у Дервенти у наредних неколико дана саслушају укупно осам бивших логораша који су прошли пакао логора Рабић и бившег Дома војске.
(РТРС)
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