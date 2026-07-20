Кнежевић: Амерички тужиоци су ми улили наду

Аутор:АТВ редакција
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Амерички тужиоци су ми улили наду и детаљно су све испитивали, рекао је предсједник Удружења логораша Дервента Драго Кнежевић након што су га испитали амерички тужиоци који истражују злочине над Србима у логорима Рабић и Дом војске, које су 1992. године формирале хрватско-муслиманске формације
"Питали су ме шта се све дешавало у логорима Рабић и Дом војске. Детаљни су ме све питали. Ради се о више осумњичених лица, али не могу говорити имена ради истраге", рекао је Кнежевић након што су га испитали амерички тужиоци који истражују злочине над Србима у логорима Рабић и Дом војске, које су 1992. године формирале хрватско-муслиманске формације
Кнежевић истиче да су га детаљно испитивали о сваком том лицу које је починило злочине овдје, па чак и какве су чизме имали.
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Каже да ће тужиоци одрадити посао када се врате у САД.
"За сад само истражују Дервенту. Остаће овдје четири дана. Испитаће укупно осам логораша", истакао је Кнежевић.
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